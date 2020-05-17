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17 мая 2020, 19:37 7

Минвостокразвития: работы по строительству моста через Зею в Приамурье активизируются в июне

Минвостокразвития: работы по строительству моста через Зею в Приамурье активизируются в июне
Фото: скриншот видео

В Амурской области начались подготовительные работы по строительству нового моста через реку Зея. Об этом 17 мая сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

«Строительство нового моста через реку Зею начинается в Амурской области. Активная фаза возведения нового моста, на строительство которого выделены средства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", запланирована на июнь, сейчас ведутся подготовительные работы», – цитирует пресс-службу ТАСС.

По данным Минвостокразвития, мост через Зею попал в число объектов, которые должны были профинансировать из госбюджета в 2021 году, но из-за аварийного состояния сооружения президент РФ поручил выделить средства раньше срока – в 2020 году. Уже заключен госконтракт на строительство моста с компанией «УСК "Мост"», ранее занимавшейся возведением соединяющего Россию и Китай моста через Амур.

Также правительство РФ планирует рассмотреть вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на строительство берегозащитных сооружений в Благовещенске. Ранее, докладывая о подготовке к паводкам, губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что объект готов на 84 %, но на завершение работ по нему требуется еще 2,9 миллиарда рублей. Дополнительные средства также могут быть выделены из федерального бюджета на проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах Приамурья.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин заявил, что подрядная организация готова в 2020 году освоить порядка 5 миллиардов рублей. Все зависит от того, как быстро деньги придут в субъекты. «Мы готовы начинать строить дороги, опоры. Работаем с министерством транспорта и правительством Российской Федерации. Как быстро придут деньги, так вы и увидите активную работу», – заверил он на пресс-конференции.

Как сообщало Амур.инфо, новый мост через Зею будет идентичен уже возведенному трансграничному мостовому переходу через Амур, однако по длине превысит международный почти в 2 раза. Мост должны построить за 3,5 года.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    7 часов назад

    "В три раза ДЛИНЕЕ" - вдоль реки, что ли решили строить?

  • Алхимик

    Алхимик
    6 часов назад

    Надеюсь инженерно-геологические изыскания провели с учётом существующих разломов земной коры..

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    6 часов назад

    Фермер"В три раза ДЛИНЕЕ" - вдоль реки, что ли решили строить?


    Ну конечно же ты на диване умнее специалистов проектировщиков! Но на всякий случай поясняю: на левом берегу ещё есть 2 владимироаское озеро, через которое тоже надо как то проехать

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    6 часов назад

    АлхимикНадеюсь инженерно-геологические изыскания провели с учётом существующих разломов земной коры..


    Вот ещё один диванный специалист по земной коре. Ну как же так тебя не спросили? Школу то хоть закончил?

  • Фермер

    Фермер
    5 часов назад

    Товарищ майора

    Фермер

    "В три раза ДЛИНЕЕ" - вдоль реки, что ли решили строить?



    Ну конечно же ты на диване умнее специалистов проектировщиков! Но на всякий случай поясняю: на левом берегу ещё есть 2 владимироаское озеро, через которое тоже надо как то проехать


    Уважаемый Товарищ! 2 Владимирское озеро НИ КАК НЕ ПОПАДАЕТ ПОД МОСТ, который находится значительно южнее... (У моих соседей землю отчуждали)...

    Хотя конечно, извращаться можно по разному!

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Амур инфо приамур инфо как всегда в своем репертуаре! Ну, мое мнение, не сам мост длиннее, а протяженность строительства. Ведь мост не начнется с самого берега Зеи, Там вроде как с Партизанской начнут виадук с развязкой. Да и съезд на том берегу не сразу у кромки воды кончится, еще развязки будут строить.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Фермер
    Товарищ майора

    Фермер

    "В три раза ДЛИНЕЕ" - вдоль реки, что ли решили строить?



    Ну конечно же ты на диване умнее специалистов проектировщиков! Но на всякий случай поясняю: на левом берегу ещё есть 2 владимироаское озеро, через которое тоже надо как то проехать


    Уважаемый Товарищ! 2 Владимирское озеро НИ КАК НЕ ПОПАДАЕТ ПОД МОСТ, который находится значительно южнее... (У моих соседей землю отчуждали)...

    Хотя конечно, извращаться можно по разному!


    За сколько родину отчуждилии соседи?

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