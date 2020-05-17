В Приамурье окольцованный аист нашел пару и построил гнездо (фото)

Фото: instagram.com/anton_160386

В Амурской области дальневосточный аист, помеченный специальным кольцом, нашел пару и построил гнездо. Об этом в Инстаграме рассказал член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

«Один из птенцов дальневосточного аиста, которого мы пометили кольцом и GPS-трекером в 2018 году в Амурском заказнике, этой весной уже обзавелся парой и построил гнездо в Ивановском районе Амурской области», – написал специалист.

По его словам, потомства у новоиспеченной пары пока нет. Аиста, о котором идет речь, обозначили кольцом «004» – оно надето на ноге.

«В литературных данных сообщалось, что аисты начинают гнездиться только на 3-4 год, а этому аисту только 2 года. В перспективе, если эта пара выведет потомство, уже можно наблюдать за перемещениями их птенцов», – подытожил Антон Сасин.