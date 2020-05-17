Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:07 0

В Приамурье окольцованный аист нашел пару и построил гнездо (фото)

В Приамурье окольцованный аист нашел пару и построил гнездо (фото)
Фото: instagram.com/anton_160386

В Амурской области дальневосточный аист, помеченный специальным кольцом, нашел пару и построил гнездо. Об этом в Инстаграме рассказал член областной общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

«Один из птенцов дальневосточного аиста, которого мы пометили кольцом и GPS-трекером в 2018 году в Амурском заказнике, этой весной уже обзавелся парой и построил гнездо в Ивановском районе Амурской области», – написал специалист.

По его словам, потомства у новоиспеченной пары пока нет. Аиста, о котором идет речь, обозначили кольцом «004» – оно надето на ноге.

«В литературных данных сообщалось, что аисты начинают гнездиться только на 3-4 год, а этому аисту только 2 года. В перспективе, если эта пара выведет потомство, уже можно наблюдать за перемещениями их птенцов», – подытожил Антон Сасин.

Просмотров всего: 50

#животные #природа

распечатать


Общество 3

В Свободном энтузиаст 50 лет спасает «легкие» Приамурья
Общество 11

В Благовещенске появится программа озеленения городских территорий

Происшествия

В Амурской области локализовали два крупных природных пожара
Общество 13

Россиян предупредили о приближающихся природных катаклизмах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь