На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу

На космодроме Восточный (в космическом центре «Восточный») были усилены мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 17 мая проинформировал ЦЭНКИ, филиалом которого является КЦ «Восточный».

Дважды в день проводится дезинфекция в автотранспорте, доставляющем работников на космодром. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях и на всех объектах Восточного. Увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов. Для дезинфекции применяются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию. Сотрудники обеспечены санитайзерами.

Регулярно в КЦ «Восточный» проводится инспекция по соблюдению необходимых мер профилактики коронавируса. Усилен контроль за режимом ношения масок и дезинфекции. В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей.

Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах. Ежедневно сотрудникам выдаются защитные маски, продолжает осуществляться термометрия на входе и в течение дня.

Ранее сообщалось о выявлении случая заболевания COVID-19 в ЗАТО Циолковский – в городе, ближайшем к космодрому Восточный.

Фото: russian.space