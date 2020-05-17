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На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу

На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу

На космодроме Восточный (в космическом центре «Восточный») были усилены мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 17 мая проинформировал ЦЭНКИ, филиалом которого является КЦ «Восточный».

Дважды в день проводится дезинфекция в автотранспорте, доставляющем работников на космодром. Регулярная обработка осуществляется в административных зданиях и на всех объектах Восточного. Увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов. Для дезинфекции применяются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию. Сотрудники обеспечены санитайзерами.

Регулярно в КЦ «Восточный» проводится инспекция по соблюдению необходимых мер профилактики коронавируса. Усилен контроль за режимом ношения масок и дезинфекции. В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей.

Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, кроме этого вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах. Ежедневно сотрудникам выдаются защитные маски, продолжает осуществляться термометрия на входе и в течение дня.

Ранее сообщалось о выявлении случая заболевания COVID-19 в ЗАТО Циолковский – в городе, ближайшем к космодрому Восточный.

Фото: russian.space

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#коронавирус #космодром

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