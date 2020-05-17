В России число заболевших COVID-19 превысило 280 тысяч

По состоянию на 17 мая в России число людей, у которых выявлено заболевание COVID-19, составило 281 752. За последние сутки было выявлено 9 709 случаев.

Число больных в настоящее время составляет 211 748. Выздоровело 67 373 человека (плюс 4 207). Умер 2 631 человек (плюс 94). По регионам в лидерах по числу выявленных случаев COVID-19: Москва – 142 824 (новых 3 855), Московская область – 27 369 (новых 907), Санкт-Петербург – 10 462 (новых 451), сообщает стопкоронавирус.рф. Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области выявлено 10 новых случаев COVID-19, а за все время – 222.

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Александр Авдеев