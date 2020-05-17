Тело мужчины обнаружили на Бурейском водохранилище

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Спасатели обследовали 150 квадратных метров акватории. Рабочий водолаз совершил два спуска – он провел под водой более часа. Поиски мужчины велись четыре часа, сообщает в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина 1957 года рождения, отдыхавший с компанией на Бурейском водохранилище, пропал утром 15 мая. Оказалось, что лодка, в которой находился амурчанин, опрокинулась. Он был без спасательного жилета. Родные обратились в полицию.