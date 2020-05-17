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Тело мужчины обнаружили на Бурейском водохранилище

Тело мужчины обнаружили на Бурейском водохранилище
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

17 мая в 15:00 на Бурейском водохранилище в Амурской области было обнаружено тело пропавшего мужчины. Труп нашли водолазы областного поисково-спасательного отряда в 20 метрах от берега на глубине 8 метров.

Спасатели обследовали 150 квадратных метров акватории. Рабочий водолаз совершил два спуска – он провел под водой более часа. Поиски мужчины велись четыре часа, сообщает в Инстаграме Амурский центр ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, мужчина 1957 года рождения, отдыхавший с компанией на Бурейском водохранилище, пропал утром 15 мая. Оказалось, что лодка, в которой находился амурчанин, опрокинулась. Он был без спасательного жилета. Родные обратились в полицию.

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