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17мая
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сегодня, 16:19 5

Амурские военные получили цифровую типографию на базе вездехода

Амурские военные получили цифровую типографию на базе вездехода
Фото: tehno-trans74.ru (тематическое изображение)

В мотострелковое соединение, дислоцированное в Амурской области, поступил комплект новейшей передвижной цифровой типографии полного цикла на базе армейского грузовика повышенной проходимости «Урал-43203».

Оборудованная цифровой аппаратурой передвижная типография обеспечивает изготовление в полевых условиях брошюр, карт, боевых листков и различных типов печатной продукции.

Время подготовки новой типографии из походного состояния в рабочее не превышает 30 минут, сообщает пресс-служба Восточного военного округа 17 мая. Новая типография будет обеспечивать выпуск газет и другой периодической печати соединения, которые особенно востребованы военнослужащими в ходе длительных учений и полевых выходов.

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#военные #технологии

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    ДЕБИЛЫ!!! ПАНТОН ЧЕРЕЗ ЗЕЮ КИНТЕ !!!

  • Культурный хам

    Культурный хам
    2 часа назад

    На фото явно не типография и вряд ли Урал-43203

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Листовки печатать "зачем нужны поправки в конституцию"?

  • Dobrook

    Dobrook
    1 час назад

    Это литота?

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Фули - 21 первый век... Цифровизация!

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