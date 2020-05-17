В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %.

Таким образом, по состоянию на 17 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 222 случая COVID-19. Из них:

– Благовещенск – 71 (+6);

– Тында – 37 (+1);

– Шимановск – 32;

– Белогорск – 28;

– Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 2, Соколовка – 3) – 17;

– Свободный – 16 (+3);

– Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;

– Ивановский район (Крещеновка) – 4;

– Прогресс – 4;

– Зея – 3;

– Благовещенский район (Владимировка, Чигири) – 3;

– Райчихинск – 1;

– Бурейский район (Талакан) – 1;

– Завитинский район (Успеновка) – 1.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, показатель заболеваемости составляет 28,10 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,2 %; бессимптомная форма – 29,7 %; ОРВИ – 27,1 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,9 %.

53 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Вечером 16 мая глава города Циолковского Сергей Левицкий в своем Инстаграме объявил о подтвержденном случае заражения COVID-19. Это первый случай заражения в закрытом амурском населенном пункте.