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В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %.

Таким образом, по состоянию на 17 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 222 случая COVID-19. Из них:

  • – Благовещенск – 71 (+6);
  • – Тында – 37 (+1);
  • – Шимановск – 32;
  • – Белогорск – 28;
  • – Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 2, Соколовка – 3) – 17;
  • – Свободный – 16 (+3);
  • – Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;
  • – Ивановский район (Крещеновка) – 4;
  • – Прогресс – 4;
  • – Зея – 3;
  • – Благовещенский район (Владимировка, Чигири) – 3;
  • – Райчихинск – 1;
  • – Бурейский район (Талакан) – 1;
  • – Завитинский район (Успеновка) – 1.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, показатель заболеваемости составляет 28,10 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,2 %; бессимптомная форма – 29,7 %; ОРВИ – 27,1 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,9 %.

53 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Вечером 16 мая глава города Циолковского Сергей Левицкий в своем Инстаграме объявил о подтвержденном случае заражения COVID-19. Это первый случай заражения в закрытом амурском населенном пункте.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • роман DV

    роман DV
    3 часа назад

    Странно, а где заболевшая с Циолковского

  • Apriori

    Apriori
    2 часа назад

    И у меня тот же вопрос, а его где посчитали?

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Ну как и раньше Свободный-18...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    20 минут назад

    роман DV

    Странно, а где заболевшая с Циолковского



    Это секретный город. Там коронавируса нет по определению.

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