В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19
17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %.
Таким образом, по состоянию на 17 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 222 случая COVID-19. Из них:
- – Благовещенск – 71 (+6);
- – Тында – 37 (+1);
- – Шимановск – 32;
- – Белогорск – 28;
- – Серышевский район (Тавричанка – 8, Бочкаревка – 1, Томское – 3, Серышево – 2, Соколовка – 3) – 17;
- – Свободный – 16 (+3);
- – Магдагачинский район (Магдагачи) – 4;
- – Ивановский район (Крещеновка) – 4;
- – Прогресс – 4;
- – Зея – 3;
- – Благовещенский район (Владимировка, Чигири) – 3;
- – Райчихинск – 1;
- – Бурейский район (Талакан) – 1;
- – Завитинский район (Успеновка) – 1.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, показатель заболеваемости составляет 28,10 на 100 тысяч населения.
Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 43,2 %; бессимптомная форма – 29,7 %; ОРВИ – 27,1 %.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,9 %.
53 человека выписаны из стационара с выздоровлением.
Вечером 16 мая глава города Циолковского Сергей Левицкий в своем Инстаграме объявил о подтвержденном случае заражения COVID-19. Это первый случай заражения в закрытом амурском населенном пункте.
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