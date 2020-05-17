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сегодня, 16:06 5

Инфраструктуру космодрома Восточный доработают за 763 миллиона рублей

Инфраструктуру космодрома Восточный доработают за 763 миллиона рублей
Фото: roscosmos.ru

Госкорпорация «Роскосмос» потратит более 763,1 миллиона рублей на доработку инфраструктуры космодрома Восточный под запуски спутников связи «Гонец-М». Это следует из данных системы «СПАРК-Маркетинг».

В соответствии с проектом контракта, целью опытно-конструкторских работ является не только доработка наземной инфраструктуры Восточного, но и адаптация космических аппаратов «Гонец-М» под запуск на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Согласно техническому заданию, среди работ по адаптации аппарата «Гонец-М» под необходимые требования указывается разработка и изготовление адаптера для сопряжения аппарата с разгонным блоком, а также доработка технической документации, включая выпуск полетного задания для будущего пуска.

Все работы по контракту, последним этапом которых будет изготовление и поставка изделий для дооснащения инфраструктуры космодрома, должны быть завершены до 15 ноября 2022 года, пишет «Интерфакс».

Восточный – самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства «Союз». В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства «Ангара».

По данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», на содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 миллиарда рублей, в 2018 – 2,249 миллиарда.

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#космодром

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Комментарии
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  • Базель

    Базель
    3 часа назад

    не все деньги попилили-а где то дома рушатся-но денег нет-все на космодроме

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Гонец-М говорите? Что-то мне анекдот неприличный вспомнился.

  • Базель

    Базель
    3 часа назад

    вы про Гонца из Пизы?

  • Ox

    Ox
    1 час назад

    Чёрная бездонная дыра.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Что то мне напоминает этот ажиотаж с космодромом, стройку века БАМ....

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