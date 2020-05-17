Из-за поджигательницы Зея могла лишиться школы ВОА

Город Зея мог остаться без школы Всероссийского общества автомобилистов. Неподалеку горел пустырь, причиной пожара стал поджог.

«На пульт диспетчера пожарной охраны 5 мая в 11:41 поступил вызов о возгорании в районе улицы Мухина, 160. Рядом с местом, где раньше располагалось здание кафе "Золотые палочки", есть пустырь. Его, заброшенный, поросший травой и со строительным мусором, и подожгли», – рассказал «Зейским вестям сегодня» начальник отдела надзорной деятельности, главный государственный инспектор Зеи и Зейского района по пожарному надзору Леонид Кульгавый.

Личность виновника возгорания устанавливают сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности в рамках статьи 144-145 УПК РФ. По словам Леонида Кульгавого, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения преступления.

«На записях с видеокамер видно, что девушка в розовой куртке посетила магазин "Домашний", затем перешла через дорогу, посмотрела на сухую траву на пустыре, присела, подожгла ее и пошла дальше, – рассказал главный инспектор. – Из-за усиления ветра возникла угроза перехода огня на жилые дома и на школу Всероссийского общества автомобилистов. Огнеборцам удалось потушить пламя и не допустить, чтобы пострадали другие строения в округе. После установления личности поджигатель будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Напомню, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность. А из-за воспламенения травы могут пострадать ни в чем не повинные люди, их дома, бани, гаражи и другие строения».