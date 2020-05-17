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сегодня, 15:09 2

СМИ: в Тынде принудительно госпитализировали женщину с коронавирусом

СМИ: в Тынде принудительно госпитализировали женщину с коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Тынде принудительно госпитализирована женщина, у которой подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом пишет газета «БАМ» со ссылкой на неофициальные источники.

«Заболевшая дама категорически отказывалась ложиться в больницу. Никакие уговоры, доводы, убеждения не помогали. Даме объясняли про ее здоровье, про опасность заражения других людей, про то, что заразившихся может быть очень много, – все впустую. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд с иском. И суд принял решение принудительно госпитализировать заболевшую в связи с высоким риском, который представляет эта женщина. Решение суда выполнено – заболевшая госпитализирована», – информирует издание 17 мая.

По данным на 16 мая, в Амурской области выявлено в общей сложности 212 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них на Тынду приходится 36.

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#коронавирус #Тында

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Менты скрутили и в наручники заковали?

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Вот как с такими бороться?

    Вот интересно, недавно узнал что один товарищ пригнал авто на продажу из приморья. И оказывается в приморье он катается 2-3 раза в месяц, соответственно за новыми машинками. Далее эти 4-х колёсные гробики продаёт на авторынке. О самоизоляции и речи не идёт. И сколько ещё таких барыг как он?

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