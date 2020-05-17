СМИ: в Тынде принудительно госпитализировали женщину с коронавирусом

«Заболевшая дама категорически отказывалась ложиться в больницу. Никакие уговоры, доводы, убеждения не помогали. Даме объясняли про ее здоровье, про опасность заражения других людей, про то, что заразившихся может быть очень много, – все впустую. Тогда Роспотребнадзор обратился в суд с иском. И суд принял решение принудительно госпитализировать заболевшую в связи с высоким риском, который представляет эта женщина. Решение суда выполнено – заболевшая госпитализирована», – информирует издание 17 мая.

По данным на 16 мая, в Амурской области выявлено в общей сложности 212 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них на Тынду приходится 36.