Мэр Благовещенска выразила соболезнования по поводу кончины Юрия Сергиенко

Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Сергиенко от имени администрации города и от себя лично выразила мэр амурской столицы Валентина Калита.

«Свою жизнь Юрий Павлович посвятил педагогической деятельности, воспитанию подрастающего поколения. Он много лет успешно руководил Благовещенским педагогическим университетом. Его заслуги перед Благовещенском и Приамурьем отмечены наградами разных уровней. Высочайший профессионализм, глубокие знания и управленческий опыт Юрия Сергиенко были востребованы на любом посту, какой бы он ни занимал. Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Павловича Сергиенко. Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в тексте обращения главы Благовещенска.