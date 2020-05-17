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Мэр Благовещенска выразила соболезнования по поводу кончины Юрия Сергиенко

Мэр Благовещенска выразила соболезнования по поводу кончины Юрия Сергиенко
Фото: Елена Руденко

Мэр Благовещенска выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего ректора БГПУ Юрия Сергиенко. Юрий Павлович скоропостижно скончался 17 мая, на 72-м году жизни.

Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Сергиенко от имени администрации города и от себя лично выразила мэр амурской столицы Валентина Калита.

«Свою жизнь Юрий Павлович посвятил педагогической деятельности, воспитанию подрастающего поколения. Он много лет успешно руководил Благовещенским педагогическим университетом. Его заслуги перед Благовещенском и Приамурьем отмечены наградами разных уровней. Высочайший профессионализм, глубокие знания и управленческий опыт Юрия Сергиенко были востребованы на любом посту, какой бы он ни занимал. Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Павловича Сергиенко. Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в тексте обращения главы Благовещенска.

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#городская власть #мэрия #память

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