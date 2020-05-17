Мэр Благовещенска выразила соболезнования по поводу кончины Юрия Сергиенко
Мэр Благовещенска выразила соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего ректора БГПУ Юрия Сергиенко. Юрий Павлович скоропостижно скончался 17 мая, на 72-м году жизни.
Глубокие соболезнования родным и близким Юрия Сергиенко от имени администрации города и от себя лично выразила мэр амурской столицы Валентина Калита.
«Свою жизнь Юрий Павлович посвятил педагогической деятельности, воспитанию подрастающего поколения. Он много лет успешно руководил Благовещенским педагогическим университетом. Его заслуги перед Благовещенском и Приамурьем отмечены наградами разных уровней. Высочайший профессионализм, глубокие знания и управленческий опыт Юрия Сергиенко были востребованы на любом посту, какой бы он ни занимал. Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Павловича Сергиенко. Скорбим вместе с вами, разделяя боль и горечь невосполнимой утраты», – говорится в тексте обращения главы Благовещенска.
Просмотров всего: 892
#городская власть #мэрия #память