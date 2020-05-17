Шимановск готовится к закрытию (видео, фото)

17 мая началась активная работа по организации двух КПП и перекрытию остальных дорог, соединяющих Шимановск с другими населенными пунктами. На дороге, ведущей к федеральной трассе, установили специальный вагончик для будущего наряда, там же устанавливают столбы со знаками, подключают электропитание.

О ходе подготовки к общегородской изоляции сообщила администрация Шимановска в своем инстаграм-аккаунте.

«В понедельник утром, 18 мая, город должен быть закрыт, – рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Алексей Сурель. – Сейчас проводим все необходимые мероприятия. Контрольно-пропускные пункты должны быть оснащены всем необходимым. Электричество, интернет, место для отдыха и приема пищи наряда, место для умывания и туалет».

В администрации сообщили, что в городе будет оборудовано два КПП. Основное – на въезде с федеральной трассы, второе – на въезде с объездной дороги, рядом с выходом на Кумарскую трассу.

Как сообщало Амур.инфо, в Шимановске с 18 по 31 мая будет установлен ряд ограничений в целях профилактических мер распространения коронавируса. На оперативном штабе принято решение ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной проверкой документов и дезинфекцией.

По состоянию на 16 мая в Шимановске зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Город вошел в тройку лидеров по числу заболевших в Амурской области.