Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 2

Шимановск готовится к закрытию (видео, фото)

Шимановск готовится к закрытию (видео, фото)
Фото: www.instagram.com

17 мая началась активная работа по организации двух КПП и перекрытию остальных дорог, соединяющих Шимановск с другими населенными пунктами. На дороге, ведущей к федеральной трассе, установили специальный вагончик для будущего наряда, там же устанавливают столбы со знаками, подключают электропитание.

О ходе подготовки к общегородской изоляции сообщила администрация Шимановска в своем инстаграм-аккаунте.

«В понедельник утром, 18 мая, город должен быть закрыт, – рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Алексей Сурель. – Сейчас проводим все необходимые мероприятия. Контрольно-пропускные пункты должны быть оснащены всем необходимым. Электричество, интернет, место для отдыха и приема пищи наряда, место для умывания и туалет».

В администрации сообщили, что в городе будет оборудовано два КПП. Основное – на въезде с федеральной трассы, второе – на въезде с объездной дороги, рядом с выходом на Кумарскую трассу.

Как сообщало Амур.инфо, в Шимановске с 18 по 31 мая будет установлен ряд ограничений в целях профилактических мер распространения коронавируса. На оперативном штабе принято решение ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной проверкой документов и дезинфекцией.

По состоянию на 16 мая в Шимановске зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Город вошел в тройку лидеров по числу заболевших в Амурской области.

Просмотров всего: 1146

#коронавирус #Шимановск

распечатать


Коронавирус

На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу
Коронавирус

В России число заболевших COVID-19 превысило 280 тысяч

Коронавирус 4

В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19
Коронавирус 2

СМИ: в Тынде принудительно госпитализировали женщину с коронавирусом
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Двигаем, ребята, на Урал

    Двигаем, ребята, на Урал
    4 часа назад

    А чё фундаментными блоками то перегораживаете? Это же некрасива.

    Паша пусть из них памятник выточит, да стишок-порошок сочинит для вывески.

    Попросите - он умеет.

  • Napas008

    Napas008
    28 минут назад

    Че толк? Мы со свободного в благу можем без пропусков приехать через белогорск)))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь