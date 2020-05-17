Микрогрузовик в Благовещенске сбил женщину на пешеходном переходе

В Благовещенске 17 мая сбили женщину на перекрестке улиц 50-летия Октября и Кольцевой. Микрогрузовик совершил наезд на человека, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

В пресс-службе ГИБДД Благовещенска журналисту Амур.инфо сообщили, что авария произошла в 12:27. Водитель1981 года рождения на микрогрузовике Isuzu Elf совершил наезд на женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал в районе перекрестка по пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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Ракутин Максим