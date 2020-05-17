Жительница Архары пострадала во время пала травы

Во время пала в Архаре пострадала женщина 1941 года рождения. Жительница поселка 16 мая получила ожоги лица, рук и ног во время самостоятельного тушения пожара.

Пострадавшую доставили в ГБУЗ «АО Архаринская больница», сообщает сайт Амурского управления МЧС.

В Архаре на тушении сухой травы были задействованы огнеборцы пожарно-спасательной части № 61. С огнем пожарные боролись больше получаса. Площадь горения сухостоя составила около 0,2 гектара.

Всего за минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 13 возгораний сухой растительности на общей площади около 173 гектаров в Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Завитинском, Зейском, Магдагачинском и Октябрьском районах, а также в Благовещенске, Свободном, Шимановске и поселке Прогресс.

Все палы ликвидированы. В тушении было задействовано 66 человек личного состава пожарных и спасательных формирований области, добровольных пожарных дружин и 17 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 104 загорания сухой растительности на площади 15 271 гектар, в тушении которых было задействовано 8 465 человек и 1 849 единиц техники.

Крупный пал площадью 150 гектаров ликвидировали в Белогорском районе 16 мая. Сухая трава горела на окраине Новоселитьбы. В тушении были задействованы расчеты пожарно-спасательной части № 21 и добровольной пожарной команды села.

16 мая органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Амурской области совместно с другими надзорными органами проведено 500 профилактических рейдов, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности.

С начала пожароопасного периода специалистами надзорных органов и административными комиссиями составлено на нарушителей требований пожарной безопасности 1 789 протоколов на общую сумму 3 087 400 рублей, в том числе сотрудниками подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Амурской области – 464 протокола на общую сумму 1 354 000 рублей.