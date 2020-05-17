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Ушел из жизни бывший ректор БГПУ, профессор Юрий Сергиенко

Ушел из жизни бывший ректор БГПУ, профессор Юрий Сергиенко

17 мая умер бывший ректор Благовещенского педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор Юрий Сергиенко. Сообщение о смерти коллеги утром получили преподаватели высшего учебного заведения.

Юрий Павлович возглавлял университет в течение 14 лет. Он трижды избирался на пост ректора Благовещенского педагогического университета. В последний раз он победил на выборах в 2009 году. В 2014 году Юрий Сергиенко освободил ректорское кресло по достижении предельного возраста – 65 лет.

Однако после сложения ректорских полномочий Юрий Павлович остался работать в вузе, в частности он занимал пост первого проректора по учебной работе.

Как сообщают его коллеги, Юрий Павлович регулярно приходил в университет, вплоть до ситуации с коронавирусом, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Юрий Сергиенко родился 12 марта 1949 года в поселке Мариинск Амурской области. С 1965 по 1970 годы учился на физико-математическом факультете БГПУ. После окончания университета остался преподавать на кафедре общей физики. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана, деканом физико-математического факультета, проректором по экономике, а с 1999 года – ректором БГПУ. Был председателем Совета ректоров вузов Амурской области.

Награжден почетными грамотами городской и областной администраций, Министерства образования РФ, знаком «Отличник народного просвещения», ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Информация о дате похорон, а также времени и месте прощания с Юрием Сергиенко будет сообщена дополнительно.

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#вузы #образование #память

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    7 часов назад

    Соболезнование родным, невосполнимая утрата ,светлая память.....

  • V.M.

    V.M.
    7 часов назад

    Соболезнования родным. Светлая память...

  • Leela

    Leela
    7 часов назад

    Юрий Палыч, как же так...

  • Abrvalg

    Abrvalg
    6 часов назад

    Печально( соболезную родным. Юрий Павлович вместе Карацубой В.Б., можно сказать, были отцами БГПУ и физмата

  • Oksana2015

    Oksana2015
    5 часов назад

    Жаль, очень жаль...Еще жить, да жить...

  • ТАШКА

    ТАШКА
    5 часов назад

    Какая невосполнимая утрата, до сих пор помню его уроки физики. Всех учеников по фамилии и имени помнил, хоть и встречалась с ним последний раз на выборах 2018 г, он в комиссии сидел, спустя 17 лет вспомнил и поприветствовал.. Светлая память...

  • тт

    тт
    4 часа назад

    Светлая память, очень-очень жаль.

  • Assi

    Assi
    4 часа назад

    Светлая память.. Лучший декан физмата. Очень-очень жаль..

  • Ламповая девочка

    Ламповая девочка
    4 часа назад

    Соболезнование родным, светлая память Юрию Павловичу. Преподавал астрономию у дочери...

  • Nick

    Nick
    3 часа назад

    Замечательный человек. Талантливый педагог. Очень, очень жаль...

  • White Wolf

    White Wolf
    3 часа назад

    Светлая память замечательному человеку, почему мало живут хорошие люди! Соболезнование родным, проживающим в посёлке Коболдо Селемджинского района. .

  • MalySheff

    MalySheff
    2 часа назад

    Снова грустная весть. Школьные уроки астрономии, 5 лет физмата, КВНовские годы - всегда рядом. Светлая память, Юрий Палыч..(

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Не прошло и месяца после годовщины смерти Владимира Борисовича, а тут Юрий Павлович..... Об обоих только хорошие воспоминания. Светлая память......

  • stepan281

    stepan281
    1 час назад

    Соболезную родным. Запомнился спокойным, уравновешенным человеком.

  • Serg_S

    Serg_S
    31 минута назад

    Светлая память. заканчивал БГПУ, когда он был еще деканом ФМФ. пару раз мог вылететь (не по учебе), ЮП оставил. в итоге я человеком стал (вроде бы). родным и близким - соболезнования. Жаль.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    19 минут назад

    Светлая память! Лучший декан БГПУ! Мои соболезнования родным...

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