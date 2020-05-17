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Обокрал забывчивую пенсионерку: в Зее установили подозреваемого вора-обманщика

Обокрал забывчивую пенсионерку: в Зее установили подозреваемого вора-обманщика
Фото: pixabay.com

В Зее полицейские установили подозреваемого, обокравшего пенсионерку. Молодой человек присвоил деньги, которые женщина забыла у банкомата.

В дежурную часть МО МВД России «Зейский» обратилась местная жительница 1955 года рождения. Она сообщила о краже денежных средств, сообщает сайт Амурского управления МВД.

Предварительно установлено, что пенсионерка, находясь в одном из торговых центров города, произвела транзакцию по снятию денежных средств в банкомате, но забыла их забрать. Следом за ней подошла женщина, увидела наличность и громко спросила, чьи деньги. Рядом стоящий молодой человек взял обнаруженные ею денежные средства и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 19 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, изучив записи с камер видеонаблюдения, опросив свидетелей, сотрудники полиции установили возможную причастность к данному происшествию молодого человека 2003 года рождения. Гражданин признался в содеянном. Похищенные денежные средства он потратил на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Зея #криминал #происшествия

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