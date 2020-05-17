Количество контактных лиц с заболевшими COVID-19 в Приамурье составляет 817 человек

Общее количество контактных лиц с заболевшими новой коронавирусной инфекцией в Амурской области на 16 мая составило 817 человек. Вероятных носителей COVID-19 обследуют и наблюдают за состоянием здоровья пациентов.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 25 978 исследований, в том числе за последние сутки – 1 068.

На изоляции по месту жительства находятся 773 человека, в изоляторах – 44, в обсерваторе пациенты отсутсвуют, сообщает правительство Амурской области.

В Приамурье на данный момент выявлено 212 случаев новой коронавирусной инфекции. По итогам обследования 16 мая, к числу заболевших прибавилось 8 человек.

По два случая подтвердилось в Благовещенске и в Ивановском районе. По одному заболевшему выявили в Шимановске, Прогрессе, Райчихинске и Серышевском районе.

Таким образом, суббота прибавила еще один амурский город – Райчихинск, в географию распространения заболевания.

Больше всего больных коронавирусом было выявлено в Благовещенске – 65.

На втором месте Тында, где 36 заболевших. Замыкает тройку лидеров Шимановск с 32 случаями. В Шимановске с 18 мая вводят особый режим въезда и выезда из-за коронавируса.

28 заболевших зафиксировано в Белогорске. В Серышевском районе 17 больных, в Свободном – 13.

По четыре официальных случая заражения отмечены в Магдагачинском и Ивановском районах, а также в рабочем поселке Прогресс.

Трое больных выявлены в Зее и Благовещенском районе. По одному случаю в Райчихинске, Бурейском и Завитинском районах.

51 человек в Амурской области с диагнозом COVID-19 были выписаны с выздоровлением.

Вечером 16 мая глава города Циолковского Сергей Левицкий в своем Инстаграме объявил о подтвержденном случае заражения COVID-19. Это первый случай заражения в закрытом амурском населенном пункте.

По неизвестным причинам он пока не вошел в официальную статистику оперативного штаба Амурской области по борьбе с коронавирусной инфекцией.