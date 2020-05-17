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Центризбирком готов к голосованию по поправкам в Конституцию

Центризбирком готов к голосованию по поправкам в Конституцию
Фото: www.cikrf.ru

Избирательная система России готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию. Конкретную дату проведения этого мероприятия определит президент Путин.

О готовности к голосованию 16 мая «РИА Новости» сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«ЦИК готова была провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Путин», — сказал представитель ЦИКа.

Ранее председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что в аппарате президента в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. Изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность изменений.

Голосование было запланировано на 22 апреля. Однако в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес голосование из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок. В Кремле отмечали, что новые сроки по голосованию определят по мере развития эпидемиологической ситуации.

Амур.инфо в марте сообщало, что в администрации президента обсуждается дата голосования и, скорее всего, его назначат на июнь 2020 года.

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#закон #политика #российская власть

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Комментарии
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  • Сент-Этьен

    Сент-Этьен
    9 часов назад

    эти за деньги и в аду голосование проведут

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    9 часов назад

    Лишь бы протоколы со старыми датами на свет не просочились.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    9 часов назад

    Да давайте уже через госуслуги проголосуем, все то дешевле и главное безопаснее. Все равно никто не будет изучать новую редакцию конституции.

  • тортик53

    тортик53
    8 часов назад

    Все эти послабления противовирусного режима на его пике ради скорейшего голосования и приняты...

  • Таранов

    Таранов
    8 часов назад

    Найдутся же идиоты которые проголосуют за

  • домовенок

    домовенок
    8 часов назад

    тортик53

    Все эти послабления противовирусного режима на его пике ради скорейшего голосования и приняты...



    +++++++++++++++++++++++

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    8 часов назад

    Какая загадочная улыбочка на фото... Да, торопиться с этим делом, конечно, надо. К концу года может уже не прокатить. Крым - наш, Олимпиада-2014 - наша, Чемпионат мира - наш, Путин - наш Президент (ну, или как в поправках его должность называться будет), а нытиков побоку, нас их мнение не волнует.

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Себастьян СамуэльссонКакая загадочная улыбочка на фото... Да, торопиться с этим делом, конечно, надо. К концу года может уже не прокатить. Крым - наш, Олимпиада-2014 - наша, Чемпионат мира - наш, Путин - наш Президент (ну, или как в поправках его должность называться будет), а нытиков побоку, нас их мнение не волнует.


    Ваш, ваш. Президентом можно быть 4 года, ну 8, а остальное - это уже иначе должно называться.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    8 часов назад

    Слава Господу дождались!

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    8 часов назад

    Наступает период благоденствия, Государь с нами.

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Щас проголосуют ЗА и настанет порядок в: медицине, культуре, истории, социалочке. А то прежняя вся антинародная и без изменений ну никак не обойтись.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    7 часов назад

    Пора развешивать баннеры. Давно не выступали наши местные общественно-политические деятели в поддержку поправок. Соскучился).

  • 55

    55
    7 часов назад

    Да просто людей в заблуждение вводят и все. Ни чего от этих поправок не изменится. Бесит только то, что как в советские времена вернулись, одно сплошное зомбирование в СМИ.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    Я давно ждал этого сообщения. Ведь согласно последним исследованиям британских учёных в случае недообнуления у человека при нахождении в бункере может развиться клаустрофобия и боязнь света. Тогда мы перестанем строить храмы и одерживать победы в Сирии. Это недопустимо. Это хорошо, что придумали голосовать по почте. Я прям не нарадуюсь. Напишу письмо как Ванька Жуков "В бункер дедушке", скину его в почтовый ящик вытирая слёзы счастья. "Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки".

  • ay

    ay
    7 часов назад

    55

    Да просто людей в заблуждение вводят и все. Ни чего от этих поправок не изменится. Бесит только то, что как в советские времена вернулись, одно сплошное зомбирование в СМИ.



    Ну, как не изменится? Обнулённый президент воспрянет и с новыми силами продолжит переобразовывать вести Россию к светлому будущему.

    При Советах хоть бабло из страны не утекало и не сосредотачивалось в руках "бизнесь-менов".

  • anschutka

    anschutka
    6 часов назад

    Щитаю, не совсем готовы. Надо ещё голосование по смс ввести.

  • anschutka

    anschutka
    6 часов назад

    Прекрасное далекоНаступает период благоденствия, Государь с нами.


    Снизить оброк за май этому холопу!

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Голосовать придется либо за прежнюю полуколониальную Конституцию, либо за ныне предлагаемую "проституцию". Из двух зол все-ж прежняя Конституция.

    Ну а по поводу обнуления, то тут перепутали яйца. Ведь из иных вылупляется цыпленок, из других черепаха, а из иных крокодил,

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    anschutka

    Щитаю, не совсем готовы. Надо ещё голосование по смс ввести.



    Или выйти на балкон и сказать "да"?... Вариант недавно обкатанный. Правда, в моем доме песен не пели...

  • Вета007

    Вета007
    5 часов назад

    Нет, лучше будет, если через электронную почту проголосуют! Там можно мноооого голосов накрутить. В общем, с учётом всех обстоятельств и большинства несогласных, голосование проведут так, чтобы мнение большинства вообще не учитывалось... Да здравствует демократия...

  • anschutka

    anschutka
    5 часов назад

    Myxira

    anschutka

    Щитаю, не совсем готовы. Надо ещё голосование по смс ввести.



    Или выйти на балкон и сказать "да"?... Вариант недавно обкатанный. Правда, в моем доме песен не пели...



    Можно и не вставать с дивана - включить 1 канал и кивнуть

  • ay

    ay
    5 часов назад

    OTГолосовать придется либо за прежнюю полуколониальную Конституцию, либо за ныне предлагаемую "проституцию". Из двух зол все-ж прежняя Конституция.

    Ну а по поводу обнуления, то тут перепутали яйца. Ведь из иных вылупляется цыпленок, из других черепаха, а из иных крокодил,


    Какая конкретно статья (или) делает(ют) К. полуколониальной?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    ay

    OT

    Голосовать придется либо за прежнюю полуколониальную Конституцию, либо за ныне предлагаемую "проституцию". Из двух зол все-ж прежняя Конституция.

    Ну а по поводу обнуления, то тут перепутали яйца. Ведь из иных вылупляется цыпленок, из других черепаха, а из иных крокодил,



    Какая конкретно статья (или) делает(ют) К. полуколониальной?


    Пока из многих главное - это то, что все может быть в частной собственности. Понятие "может быть" уже ликвидирунт общественную собственность. А дальше за спиной частников истинные хозяева в госдепе

  • Metis

    Metis
    1 час назад

    Обратите внимание на комментарии, они все отстраненно-созерцательные, обреченные. Как будто о чем-то не своем человек рассуждает, о чем-то, на что он повлиять не может, что-то, с чем давно смирился.

  • dance

    dance
    50 минут назад

    Проголосуем 24 июня или в другой день?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    32 минуты назад

    ayЩас проголосуют ЗА и настанет порядок в: медицине, культуре, истории, социалочке. А то прежняя вся антинародная и без изменений ну никак не обойтись.


    А нашим чинушам на местах хоть кого президентом избери-один хрен положат на все и будут стараться исключительно для себя.Был один человек в России,тогдаСССР,но нынешние его усиленно поливают грязью.Ибо при нем ворье сидело или лежало.Нельзя без жесткой руки у нас.Аяяй не прокатывает так,как полная конфискация имущества и тюрьма.

  • Базель

    Базель
    28 минут назад

    Грязью поливают Горбачёва

  • 55

    55
    20 минут назад

    Ну вот смотрю ч. 3 ст. 135 Конституции РФ и вижу, что ни каких поправок в главы 1, 2 и 9 не предусмотрено при проведении всенародного голосования. Должен быть только проект новой Конституции РФ. Но у нас же все "как надо" истолковывается в интересах властьпридержащих.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    9 минут назад

    БазельГрязью поливают Горбачёва


    Не ври ,многоникий.В фильмах,в желтушной прессе,в либерастических сми грязью поливают того человека,которого уж более полувека нет в живых.А горби прекрасно харчуется в Германии.И народ вполне справедливо о нем говорит,как и о бориске!Впрочем,егэшное образование такое,что ты о Сталине мог и не слышать.

  • Базель

    Базель
    3 минуты назад

    интересные газеты читает Семён-это странно

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