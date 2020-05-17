Центризбирком готов к голосованию по поправкам в Конституцию

Избирательная система России готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию. Конкретную дату проведения этого мероприятия определит президент Путин.

О готовности к голосованию 16 мая «РИА Новости» сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«ЦИК готова была провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России Путин», — сказал представитель ЦИКа.

Ранее председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что в аппарате президента в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. Изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность изменений.

Голосование было запланировано на 22 апреля. Однако в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес голосование из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок. В Кремле отмечали, что новые сроки по голосованию определят по мере развития эпидемиологической ситуации.

Амур.инфо в марте сообщало, что в администрации президента обсуждается дата голосования и, скорее всего, его назначат на июнь 2020 года.