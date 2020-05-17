«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме

Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в Роттердаме в 2021 году. Об этом объявлено в ходе специального шоу «Европа зажигает свет» 16 мая.

На сайте конкурса написано, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.

«И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру», – показали вещатели ролик с логотипом «Песенный конкурс Евровидение. Роттердам – 2021».

18 из 41 музыканта и коллектива, заявленных для участия в «Евровидении-2020», будут представлять свои страны в 2021 году. Кто отправится в Роттердам следующей весной от России, пока не известно, пишет ТАСС.

23 апреля городской совет Роттердама заявил о готовности принять конкурс у себя. Такое решение поприветствовала администрация концертного зала Ahoy, где должны были провести «Евровидение». Проведение мероприятия может обойтись городу в 22,2 миллиона евро.

В 2021 году мероприятие должно состояться с уже отобранными музыкантами «Евровидения-2020», но с условием, что им нужно будет написать новую песню, сообщают «Известия».

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом Open Up. Россию на нем собиралась представлять группа Little Big.

2 марта артисты презентовали песню к конкурсу, которая получила название Uno, и клип к ней. К 17 мая ролик на YouTube набрал более 96 миллионов просмотров и 2,2 миллиона отметок «мне нравится».

18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо финала смотра вещатели показали специальное шоу «Европа зажигает свет» с участием конкурсантов разных лет.