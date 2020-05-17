В Свободном энтузиаст 50 лет спасает «легкие» Приамурья

Домик Владимира Яковлевича стоит на территории бывшей лесоопытной станции. Тогда приезжим сотрудникам выделялось жилье, которое и оставалось закрепленными за ними. Дома окружены соснами, посаженными в 70-х. Есть и памятник великому русскому биологу и селекционеру Ивану Владимировичу Мичурину.

Владимир Пивоваров приехал в Свободный в 1970 году, окончив Уссурийский сельскохозяйственный институт по направлению «Лесное хозяйство». Получил путевку на Амурскую лесную опытную станцию, отделение Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства.

«Всего на Дальнем Востоке было 5 станций – Магаданская, Сахалинская, Приморская, Амурская и Камчатская, – рассказал Владимир Пивоваров. – В мои 23 года я был назначен на должность заведующего дендрарием».

Позже занимался интродукцией и акклиматизацией древесных пород. В середине 60-х годов между ботаническими садами Советского Союза начался обмен семенами и посадочным материалом. Так постепенно в Свободном, где в основном произрастали сосна, лиственница и береза, появлялись другие породы деревьев.

«Ежегодно пополнялся фонд лесоопытной станции, где в 70-х годах работали 30-35 человек. На 1 января 1991 года здесь насчитывалось более 640 видов, форм, сортов только древесных насаждений, не считая травянистых. Часть растений отправлялась в лесхозы региона для научных опытов – возили в Соловьевск, Снежногорск, Экимчан, Белогорск, Архару. Мы наблюдали за посадками, они отлично приживались», – рассказал Владимир Пивоваров.

В результате была выпущена книга «Ассортимент древесно-кустарниковых пород для создания лесных культур, зеленого строительства и закладки садов в Амурской области». Было также опубликовано 30 научных статей в разных изданиях для лесного хозяйства.

«К середине 90-х государство перестало выделять деньги на эти цели и все наши наблюдения стали не нужны. Когда пришла перестройка, понадобились площади под магазинчики и киоски, вся сирень в городе пошла под сруб», – рассказал Владимир Пивоваров.

В 2001 году его сократили, станцию реорганизовали. В Москве от финансирования дендрария отказались. Местный лесхоз содержит территорию до сих пор. была идея обучать на базе местного ПТУ-17 лесников, но не получилось.

В общей сложности в лесном хозяйстве Владимир Пивоваров проработал почти 50 лет. За эти годы на амурской лесоопытной станции не одно поколение школьников прошло практику, приняло участие в конкурсах и сборах, здесь проходили сотни экологических конференций педагогов, экскурсий. A в 90-x и 2000-x годах все свободненцы покупали здесь ёлки к Новому году.

Сейчас Владимир Пивоваров помогает предотвращать и ликвидировать пожары и мечтает возродить «зеленый затерянный мир», чтобы было воспроизводство леса, и вернуть практику советского периода: в 80-x годах пожары были в Амурской области были редкостью.