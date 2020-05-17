Загадки прошлого: на стройплощадке в центре Благовещенска обнаружили старинное захоронение

Поиском захоронений в сквере на углу улиц Ленина и Чайковского амурские археологи занялись еще в августе 2010 года. Тогда по просьбе Благовещенской епархии специалисты попробовали найти остатки фундамента Шадринского собора и захоронения, которые всегда присутствовали при таких больших храмах.

Тогда и была обнаружена кирпичная кладка одного из надгробий. Сквер представлял собой пустырь, заросший высокими кустами, поэтому, боясь черных копателей, могилу вновь укрыли землей.

Директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков участвовал в раскопках 2010 года. «Почему мы не стали вскрывать в 2010 году? Пошли слухи, что мы там золото Шадрина копаем. Могли просто прийти черные копатели, парк был брошенный, заросший», – рассказал Денис Волков.

Сейчас при строительстве храма встал вопрос о том, как быть с погребениями. Как рассказал начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия региона Виталий Ребизант, все строительные работы проводятся под архнадзором. Информация поступила археологам, когда уже котлован был выкопан и забивались сваи.

«Сваи не бьют по захоронениям. Вырытый котлован осмотрен, – рассказал Виталий Ребизант. – Одна из могил, которую мы обнаружили сразу, сложена из красного кирпича. Георадар показал, что на глубине метра что-то типа плиты. Возможно, там гранитная или мраморная плита».

«Однозначно ответить на этот вопрос, что это погребение, мы обычно можем, только когда увидим могильное пятно или произведем вскрытие. Вскрывать я не вижу смысла. Это требует массы юридических процедур. Помню, когда мы нашли это кирпичное сооружение, подходили бабушки-дедушки и говорили, что, когда они были детьми, они помнят, что были еще чугунные столбики. "Это она, это она", – говорили», – рассказал Денис Волков.

Кто похоронен в этой могиле, неизвестно. Кирпичную кладку прикрыли полиэтиленом. Рядом стоит вагончик, строительная площадка круглосуточно охраняется. Археологи постоянно сверяются с разными архивными данными и другими историческими свидетельствами.

В книге «История Благовещенска. 1856-1917» издательства «Амурская ярмарка» приводятся воспоминания Веры Кузьминичны Рябининой, работавшей табельщицей в «Амурстрое»: «В 1955 году рабочие предприятия проводили очистку площадки возле строящегося кинотеатра “Амур” от остатков взорванного в 1936 году Шадринского собора. Велись работы по прокладке коммуникаций. Неожиданно один из рабочих увидел, что в стене траншеи что-то блестит. Обнаружили торец гроба… Он был полированный, темно-вишневого цвета, на высоких точеных ножках… В гробу оказались останки женщины со светло-рыжими волосами. Рядом с первым гробом нашли второй, такой же красивый… В нем был похоронен мужчина, мы это поняли по бороде… Надо отдать должное рабочим: они углубили нишу, затолкали находки подальше и от стенки траншеи и хорошо забили ее землей».

«В 2009 году краеведы предположили, что в гробах – останки Семена Саввича Шадрина и его жены. В Государственном архиве Амурской области благовещенский краевед Надежда Борисовна Яковлева отыскала документ, свидетельствующий о погребении на погосте Свято-Троицкой церкви, который находился с восточной стороны алтаря, жительницы Благовещенска Анастасии Ефимовны Шадриной, умершей 13 января 1923 года в возрасте 72 лет. А.Е. Шадрина, по всей вероятности, была похоронена рядом с мужем, практически в одной могиле. Яковлева нашла также документ, что в ограде Шадринского собора похоронена вдова благовещенского купца Елена Михайловна Дьячковская. Имеется также документальное свидетельство того, что на этом погосте покоится и прах монахини Богородично-Албазинского монастыря, к которому была приписана Свято-Троицкая церковь, Евпраксии, скончавшейся от воспаления легких и похороненной 8 февраля 1917 года. Эти сведения записаны мной в газете «Витрина» от 28.09. 2009 года», – рассказала журналист, краевед Людмила Козлова.

Однако, сколько точно в «шадринской» земле захоронений, не знает никто.

«Надо работать с архивами. Давайте так рассуждать: собор. Богатый собор. В центре города. Для простых людей есть кладбища. Возле храмов хоронили людей, имеющих определенный статус. Я думаю, что в те годы не было столь много информационных поводов, и информация о захоронениях должна быть отражена в газетных публикациях. Может, поможет найти общественность, краеведы. Пока непонятно, смогут ли в этих поисках помочь специалисты нашего Центра, потому что у нас наступает полевой сезон, у нас есть работа, госзадание свое», – отметил Денис Волков. И подчеркнул, что не видит смысла вскрывать захоронения.

«Зачем вскрывать? У кого мы найдем генетический материал, где искать потомков? Пока задача генетической экспертизы не ставится. Есть другие методики. Возможно, при разборе погребальной конструкции мы обнаружим могильную плиту, на которой будет имя, фамилия, даты. Можно обозначить определенный участок, снабдить табличками "Здесь покоятся те-то" без привязки к конкретной могиле и все. Можно искать в архивах. Будем думать», – заверил Денис Волков.

С предложением помочь с финансированием по облагораживанию захоронений вышла Благовещенская епархия.

«Мы настаиваем на том, чтобы эти захоронения были не только сохранены, но и хотим увековечить память тех, кто там захоронен. Мы выходим с предложением сделать достойные могилы, мы готовы понести финансовые затраты», – рассказал архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан по окончании общественного совета по вопросу строительства храма в сквере.

Начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант заверил, что поиск захоронений будет продолжен.

«Мы обеспечим археологический надзор за поиском всех захоронений. Задача максимум – установить, благоустроить, идентифицировать. Будем признательны краеведам за любые крупицы информации: в каком гробу кто был похоронен, что было положено рядом, как выглядело захоронение, какие были захоронения», – пояснил начальник Госинспекции.

На вопрос, если найдутся потомки, возможна ли генетическая экспертиза, руководитель инспекции ответил, что еще непонятно, как проводить эксгумацию – она потребует множества разрешений, в первую очередь, от самих потомков, либо прокуратуры.

«Мы в начале пути и должны соблюсти все юридические формальности, с получением от Минкультуры России "открытого листа" и так далее», – пояснил Виталий Ребизант.