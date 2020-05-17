Храм в сквере Благовещенска: Албазинский построят, Шадринский отрисуют на гаражных баннерах

В Благовещенске прошло заседание научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения культурного наследия Амурской области. На нем один воздержался, восемь проголосовали за то, чтобы Албазинский храм строить по типовому проекту, а «жемчужину Дальнего Востока» Шадринский собор отрисовать на гаражных баннерах.

Совет под звук забиваемых свай

Вопрос был вынесен на заседание совета в связи с непониманием общественностью и краеведов Благовещенска факта начавшегося строительства храма Албазинской иконы Божией матери в сквере, где до 1936 года стоял Шадринский собор. Перепалка сначала в соцсетях, а затем в областных СМИ началась в конце апреля, когда краеведов возмутила информация на сайте епархии, что «новый храм строится на месте разрушенного монастыря». Госинспекция по охране объектов культурного наследия уточнила, что в 1910 году Шадринский собор был включен в состав Албазинского монастыря.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан тогда заявил, что все уже решено: «место закреплено и передано православной церкви, поэтому мнение людей далеких от церкви, атеистически настроенных, радикально настроенных, епархию не волнует». Исследователи-историки посчитали, что совершается историческая подмена и перед строительством нужно было провести общественное обсуждение. После переговоров архиепископа с губернатором Василием Орловым и мэром амурской столицы Валентиной Калитой было решено вынести острую тему на обсуждение научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области. Под стук забиваемых свай был собран совет.

Встреча сторон прошла в областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьева-Амурского. За большим столом собрались власти, историки, архитекторы, краеведы и представители Благовещенской епархии. Обсуждение шло при закрытых дверях без присутствия прессы и в результате 9 членов члены совета – 8 «за», 1 – воздержался – поддержали позицию епархии. Однако по окончании встречи участники смогли высказать свои позиции прессе.

Амур.инфо без купюр предлагает вниманию прения сторон.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан: Албазинский построим, Шадринский отрисуем на гаражах

«Мы пришли к согласию только потому, что мы ушли от фантазий. Невозможно восстановить Шадринский собор, это огромное количество денег. Это миллиарды. Мы строим маленький храм-часовню на 150 человек, она позволяет возродить память об Албазинском женском монастыре и том храме, который находился на этой территории. Фундамент или место, где стоял Шадринский собор, не задействовано. Больше всего этот храм будет нести функции штаба по возрождению Троицкого собора. На сегодня могу сказать, что за 9 лет было собрано 1,5 миллиона рублей. Будет дальнейший сбор пожертвований, информация и молитва.

Мы ждем предложений для увековечивания памяти собора. Думаю, к этому подключатся историки, любители истории.

Мы не можем вносить архитектурные изменения для напоминания о Шадринском соборе, потому что проект Албазинской иконы Божией матери является экономичным. Этот храм может носить характер временного. Он может послужить десятки-десятки-десятки-десятки лет, и наконец появится большой собор. Возможно, этот храм придется перенести».

На вопрос, будет ли епархия пытаться восстановить прежние границы земли вокруг Шадринского собора по окончании срока аренды муниципальной земли – сейчас ее занимает таксопарк – архиепископ отметил, что сейчас такой цели нет.

Не захотела епархия и переносить Шадринский собор на намывную территорию «Золотая миля», но есть план по сохранению исторической памяти.

«Построить храм по проекту Шадринского собора на "Золотой миле" мы не можем. Он очень дорогостоящий. Тем более там есть утвержденный проект. Но о Шадринском соборе мы не забудем. У нас планируется панорама на стене, на гаражах таксопарка, которые присоединены к территории сквера. Мы надеемся живописно расписать их картинами собора, интересных исторических событий этого места. Мы молимся и надеемся. Все получилось так, как задумано», – отметил архиепископ. Дополнительно на сайте епархии служители подчеркнули, что на совете представители областного правительства сообщили, что для строительства Благовещенской епархией своевременно были получены все необходимые по закону согласования.

Анатолий Телюк – председатель совета, краевед: надо привлечь общественность к созданию проекта памяти о Шадринском соборе

«Мое мнение совпадает с мнением совета. Никто не отменяет воссоздание в перспективе Шадринского собора. Для того чтобы приход жил, был возвращен к духовной жизни, необходимо построить временную, подчеркиваю, церковь-часовню. И она будет посвящена Албазинской иконе Божией Матери. Это будет небольшая церковь, которая будет напоминать, что здесь стоял великолепный собор», – рассказал Анатолий Телюк.

Анатолий Телюк, генеральный директор «Амурской ярмарки», при владыке Гаврииле был заместителем руководителя оргкомитета по восстановлению историко-культурного наследия Благовещенска «Возрождение», инициировавшем в 2007 году идею воссоздания Шадринского собора. Поэтому он предложил придумать общественности и журналистам, как лучше отобразить память о Шадринском соборе в сквере.

Евгений Литус, редактор краеведческого паблика @amurotgoloski: совет собрали для галочки

«Мы предлагали только часовню с луковкой православной. Очень порадовался, что господин Сикерин предложил аналогичный вариант – с оборотной стороны храма поставить часовню, которая передает архитектуру Шадринского собора. И недорого. Никто не просил восстановить Шадринский собор за 2 миллиарда рублей. Речь была о компромиссе в виде часовни, которая бы сохранила память о Шадринском соборе, где бы люди могли поставить свечку, купить икону.

Епархия очень комфортно отделилась от горожан общественным советом. У меня стояли пункты об увековечивании памяти купца Шадрина и Шадринского собора – мне не дали задать эти вопросы. Ни одного предложения краеведов общественный совет не вынес на голосование. Галочку поставили, отчитались, что митинги предотвратили. Все нормально.

Вопрос о раскачивании общественной лодки не стоит. Нет такого запроса. Мы донесем, что произошло, и предложим горожанам проглотить и смириться с тем, что епархия затеяла и во что совет и городская администрация не захотели вмешиваться. А на деле вопрос компромисса ничего не стоил».

Виталий Ребизант, начальник региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия: я был удивлен

Общественный совет принимал решение в составе 9 человек, в их числе известные в области архитекторы: Людмила Чаюн, Владимир Крылов, Ирина Коробий, Алексей Раханский, историк Владимир Абеленцев. Вопрос выносился на голосование. Из 9 членов общественного совета 8 проголосовали «за», один воздержался. Краеведам дали возможность высказаться.

«В данной ситуации полного согласия бы стороны и не достигли. Если бы какой-нибудь крупный спонсор дал бы 1,5 миллиарда на застройку Шадринского собора, мы с вами получили бы огромный негатив в СМИ в комментариях, что на эти деньги можно построить 50 спорткомплексов, детских садов и так далее. Общество разнополярное. Среди верующих много конфессий.

Глава Благовещенской епархии предложил на стене примыкающих гаражей таксопарка разместить фотобаннеры с историческими фотографиями собора и 3-D реконструкцией. Возможно, для этого будут использованы подвалы, оставшиеся от кинотеатра "Амур", было предложено сделать трехметровые макеты рядом с храмом-часовней. В любом случае владыка подтвердил, что история Шадринского собора найдет подтверждение на этом месте. А по-честному, я был удивлен. Думал, что совет примет пожелания краеведов использовать память о Шадринском соборе в элементах архитектуры», – рассказал Виталий Ребизант.

Павел Ермаков, краевед: мы теряем важный элемент исторического туризма

«Обычно на месте снесенного храма появляется часовня с элементами, напоминающими его архитектуру и обязательно связанная с именем утраченного. Здесь мы видим объект, никоим образом не напоминающий о Шадринском соборе. Забывать имя Шадрина категорически нельзя. Только сейчас, через две недели, когда краеведы заговорили об этой стройке, епархия немножко-немножко пересмотрела свою позицию, добавив про желание возрождения Шадринского собора», – отметил Павел.

Павел Ермаков вместе с другими светскими краеведами считает, что Благовещенск на глазах лишается точки туристической привлекательности.

«Валерий Сикерин предложил из проекта Шадринского собора взять часовню. Нам нужно подумать и о светской части общества. Этот сквер единственный в районе, – отметил он. – Кроме того, Шадринская часовня станет точкой притяжения туристов, в том числе и православных паломников. Город должен развиваться как туристический центр. А типовое здание, которое строит епархия, никому не интересно. Мы должны возродить память о красивейшем соборе Дальнего Востока. Поставьте там приход, свечную лавку, красивый кованый забор. Городу нужно красивое место, основанное на истории и правде».

Что дальше

Храм Албазинской иконы Божией Матери будет строиться дальше по типовому проекту. Решение общественного совета поставило точку в обсуждении.

Однако краеведы ждут ответов от прокуратуры и патриарха Российской православной церкви с просьбой дать оценку смене названия прихода, правильности проведенной процедуры, а также нарушения благословления патриарха, которое получило строительство Шадринского собора в 2010 году.

Также инициативная группа решила поставить на голосование проекты епархии и Валерия Сикерина. Результаты планируют отправить властям Амурской области, в РПЦ и Благовещенскую епархию.