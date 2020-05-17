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сегодня, 06:20 0

Амурская область получит 82 миллиона для выплаты медикам «коронавирусных» за май

Амурская область получит 82 миллиона для выплаты медикам «коронавирусных» за май
Фото: РИА Новости

Правительство России уточнило порядок расчета стимулирующих выплат медикам, работающим с COVID-19. Согласно распоряжения от 15 мая 2020 года № 1274-р из «Правил» исключено понятие фактически отработанного времени. Из-за него, предположительно, некоторые регионы не смогли в первый месяц корректно произвести расчет выплат.

Также 15 мая правительство утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиардов рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам.

Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 15 мая № 1273-р, Амурская область получит межбюджетный трансферт в размере 82 079 тысяч рублей.

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Прежде этого не было.

Поддержать медработников, которые сегодня трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил президент Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Такое поручение дал президент.

Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. «Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – подчеркнул Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.

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#коронавирус

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