Амурская область получит 82 миллиона для выплаты медикам «коронавирусных» за май

Также 15 мая правительство утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиардов рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счёт этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май.

Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам.

Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни, 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 15 мая № 1273-р, Амурская область получит межбюджетный трансферт в размере 82 079 тысяч рублей.

По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи – сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге. Прежде этого не было.

Поддержать медработников, которые сегодня трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил президент Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсёстрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Такое поручение дал президент.

Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки. «Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», – подчеркнул Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров.