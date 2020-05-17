Публикации в СМИ о недоплате «коронавирусных» медикам стали поводом для проверок Следственного комитета

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений проверять факты невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Бастрыкина, следователи должны максимально оперативно реагировать на такие случаи и незамедлительно возбуждать уголовные дела при наличии оснований.

В СК отметили, что в ряде субъектов «уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19». Поводом для их начала стали материалы в СМИ – такие проверки уже организованы в управлениях ведомства по Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Орловской областям, а также обращения медицинских работников, поступившие в следственные органы СУ СК России по Новгородской области, сообщает РБК.

Проверки проводятся в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и нескольких других регионах, пишет URA.ru.

Между тем «Московский комсомолец» предположил, что камнем преткновения и причиной разных сумм во многих регионах стало отсутствие разъяснений о порядке определения размера выплат за фактически отработанное время, из-за чего экономические службы в здравоохранении оказались под угрозой совершения нарушений.

15 мая министерство здравоохранения Амурской области распространило заявление о том, что проведен пересчет выплат стимулирующего характера всем медицинским работникам, работающим с коронавирусом. Доплаты медики получили 14 мая. В сообщении отмечалось, что минздрав и государственные учреждения, подведомственные министерству, отправили все денежные средства на карточки медицинских работников.