Выбор читателей за 16 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 16 мая.

В Амурской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Из них по 2 - в Благовещенске и в Ивановском районе, по 1 - в Шимановске, Прогрессе, Райчихинске и Серышевском районе.

Благовещенские автомобилисты с самого утра 16 мая оказались в пробке. Как сообщают очевидцы, движение затруднено по улице Театральной в районе подъезда к мосту через реку Зея в обе стороны. У амурчан не получается оперативно как выехать из областного центра, так и въехать в него.

Амурский Роспотребнадзор на 60 суток приостановил деятельность ресторана «Фарфор», расположенного на улице Воронкова, 15/1. Ресторан специализируется на доставке еды на дом.

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам в Инстаграме с просьбой воздержаться от поездок через Зейский мост без крайней необходимости. Он предупредил, что при появлении малейшего риска для жизни людей движение по нему будет закрыто.