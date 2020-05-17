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Выбор читателей за 16 мая

Выбор читателей за 16 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 16 мая.

COVID-19: в Амурской области 8 новых случаев

В Амурской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Из них по 2 - в Благовещенске и в Ивановском районе, по 1 - в Шимановске, Прогрессе, Райчихинске и Серышевском районе.

В Благовещенске на мосту через Зею образовалась крупная пробка (фото, видео)

Благовещенские автомобилисты с самого утра 16 мая оказались в пробке. Как сообщают очевидцы, движение затруднено по улице Театральной в районе подъезда к мосту через реку Зея в обе стороны. У амурчан не получается оперативно как выехать из областного центра, так и въехать в него.

Роспотребнадзор в Благовещенске закрыл ресторан по доставке еды

Амурский Роспотребнадзор на 60 суток приостановил деятельность ресторана «Фарфор», расположенного на улице Воронкова, 15/1. Ресторан специализируется на доставке еды на дом.

Губернатор Амурской области: мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент (видео)

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам в Инстаграме с просьбой воздержаться от поездок через Зейский мост без крайней необходимости. Он предупредил, что при появлении малейшего риска для жизни людей движение по нему будет закрыто.

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#Обзор #интернет #СМИ

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