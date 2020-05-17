Гороскоп 17 мая: Львы решат семейные проблемы, а Весам сегодня не стоит принимать решения

Восход Солнца: 04:39

Заход Солнца: 20:13

Солнце в Тельце.

Овен. Суета сегодняшнего дня будет мешать Вам сосредоточиться на главном, но очень своевременными будут помощь и поддержка со стороны коллег. Вы сегодня сможете многое успеть, если отпустите ситуацию, которая Вас беспокоила буквально вчера.

Телец. Не советуем сегодня встречаться с близкими людьми и устраивать дружеские посиделки, высокая вероятность конфликта. Сегодня Вы можете неплохо углубиться в новую сферу знать, освоить нечто интересное.

Близнецы. Важно помнить, что любая цель требует времени и усилий, не стоит выбирать легкие пути, и добыча будет соответствующей. Подходящее время, чтобы попросить человека пойти Вам на встречу, Вы сумеете добиться хороших решений.

Рак. Вы сегодня сможете извлечь пользу от ситуации, к которой никак не относитесь. Это просто везение, которое Раки, тем не менее, заслужили. Ничего не откладывайте на завтра, сегодня во многом решающий и предопределяющий момент в жизни.

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Лев. Внимательно анализируйте предложения, которые поступают к Вам в этот период, среди них может оказаться то самое, стоящее усилий. Основную часть времени Вы будете заниматься решением некоторых семейных и домашних вопросов.

Дева. В поездках, как длительных, так и коротких, Вы сможете хорошо провести время и узнать некую полезную информацию для своей карьеры. Возможно, вам придется вычеркнуть из своей жизни человека, который давно уже перестал быть близким.

Весы. Критически относитесь ко всем предложения, которые Весам озвучивают новые знакомые. Не исключено, что за привлекательностью скрывается обман. Вы столкнетесь с сомнениями, поэтому не станете принимать в этот день решения. Все это к лучшему, учтите.

Скорпион. Включите энергосберегающий режим и откажитесь от всех обременительных встреч в этот день. Не будьте слишком предвзятыми по отношению к своим близким, конкретно сегодня ваше острое словечко может обернуться очень неприятными последствиями для некоторых людей.

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Стрелец. Осторожность в быту не помешает, а лучше даже не подходите к электрическим приборам. Постоянно концентрируясь на прошлом, как на ошибках, так и на успехах, можно пропустить выгодное предложение в настоящем.

Козерог. Вы сможете договориться даже с теми, кого привыкли считать своими оппонентами. Ваши слова звучат чрезвычайно убедительно и веско. В Вас проснется неожиданная для Вас самих (да и окружающих тоже) жажда приключений. Позвольте себе эту маленькую прихоть, хорошие воспоминания гарантированы!

Водолей. Сконцентрируйтесь на себе: даже если новые знакомые и покажутся интересными, вскоре Вы поймете, что лишь потеряли время. Пришло время развлекаться. Вам нужно развеяться, чтобы с новым вкусом жить такой прекрасной жизнью.

Рыбы. Готовьтесь импровизировать, быстрая реакция будет незаменимой в делах. Не позволяйте окружающим влиять на Вашу самооценку, не принимайте за чистую монету их критические замечания.

Астролог: Вальдемар Небоходцев