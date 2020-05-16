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16мая
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Шахматы-онлайн, зарядка с чемпионом: первая смена в лагерях Приамурья пройдет дистанционно

Шахматы-онлайн, зарядка с чемпионом: первая смена в лагерях Приамурья пройдет дистанционно
Фото: chess.com

В Амурской области детские оздоровительные и пришкольные лагеря не откроются в обычном формате. Принято решение первую смену провести дистанционно.

Министерство образования и науки Амурской области сообщает, что продажи путевок в загородные и пришкольные лагеря приостановлены до 1 июня. Те родители, которые уже успели это сделать, могут либо вернуть потраченные средства, либо выбрать другую, более позднюю смену.

«Поскольку количество зараженных коронавирусом в области растет, проводить первую смену в контактном формате невозможно. Нам бы не хотелось, чтобы очагом распространения инфекции стали детские коллективы. Но и оставить детей без присмотра, без занятий мы не можем. Поэтому до конца мая нами будет разработана программа, в которой будут подобраны малоконтактные формы досуговой занятости детей, в том числе и на свежем воздухе. К их организации планируется привлечь специалистов технопарка "Кванториум-28", центров "Вега", "IT-клуб" и прочих досуговых организаций», – поделилась министр Светлана Яковлева.

По замыслу сотрудников министерства, в дистанционном формате с детьми можно поиграть в шахматы с компьютером, сделать зарядку с чемпионом или научиться готовить разные простые блюда с наставником, сообщила министр образования и науки Амурской области на пресс-конференции.

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#коронавирус #образование #отдых

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    27 минут назад

    капец лагерям-все банкроты

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