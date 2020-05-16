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Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев в Приамурье

Поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев в Приамурье

Отряд «Лиза Алерт» объявил о наборе добровольцев, которые смогут помочь в поиске пропавших людей. Приглашаются активные и ответственные амурчане от 18 лет и старше.

Любая помощь – от фактического выезда на место, распространения информации в интернете, расклейка ориентировок, опроса прохожих или другая помощь в работе и до развития отряда – может стать неоценимой.

«Каждый, кто решил стать частью "Лиза Алерт", пройдет необходимый инструктаж. В отряде существуют разные направления – инфогруппа, картография и навигация, связь, беспилотники, – специалисты по которым необходимы нам всегда. По всем направлениям мы проводим обучение. Если ты давно наблюдал за нашей работой или только что решил присоединиться к отряду и стать добровольцем, позвони на круглосуточную горячую линию отряда "Лиза Алерт" 88007005452 – звонок бесплатный по всей России», – говорится в сообщении отряда.

Члены отряда регулярно привлекаются к поискам пропавших людей в Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    16 минут назад

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