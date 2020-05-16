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В городе, ближайшем к космодрому Восточный, подтвержден случай коронавируса

В городе, ближайшем к космодрому Восточный, подтвержден случай коронавируса

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий объявил о подтвержденном случае заражения COVID-19. С просьбой усилить меры профилактики он обратился к жителям города в своем Инстаграме.

«К сожалению, я хочу сообщить, что у нас все-таки подтвердился один случай заражения COVID-19. Уважаемые мои жители! Я прошу вас, пожалуйста: соблюдайте правила. Сейчас самое главное – это дисциплина. Если ее не будет, мы получим еще больше. По возможности, не ходите на улицу. Если идете в магазин – не встречайтесь с людьми, не разговаривайте, не собирайтесь в группы. Это очень опасно», – подчеркнул Сергей Левицкий.

Диагноз подтвержден у 41-летней местной жительницы. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит.

«У нее взяли пробы, подтвердился коронавирус. Ее с диагнозом двухсторонняя внебольничная пневмония отправили в Благовещенск. На данный момент мы определяем круг контактных: там и ребенок в детский сад ходил, и дальше будем с ними работать», – отметил ранее глава Циолковского.

По данным амурского Роспотребнадзора, предоставленным в 16 часов 16 мая, в Амурской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Из них по 2 – в Благовещенске и в Ивановском районе, по 1 – в Шимановске, Прогрессе, Райчихинске и Серышевском районе. В статистике по области ЗАТО Циолковский в списке нет. Почему и какие меры предприняты в городе, Сергей Левицкий рассказал в программе «Простые вопросы».

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#коронавирус #Циолковский

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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    дохвастался

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