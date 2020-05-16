Губернатор Амурской области: мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам в Инстаграме с просьбой воздержаться от поездок через Зейский мост без крайней необходимости. Он предупредил, что при появлении малейшего риска для жизни людей движение по нему будет закрыто.

«Друзья, по ситуации на Зейском мосту. Его техническое состояние остаётся крайне сложным. На мосту установили эстакаду, через которую организовано движение транспорта. Это, как и несколько произошедших ДТП, сильно снизило пропускную способность. Но без эстакады сейчас не обойтись.

По заключению специалистов, сейчас движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования моста.



Но! При появлении малейшего риска для жизни людей движение по мосту будет закрыто. Это может произойти в любой момент. Поэтому прошу вас без необходимости воздержаться от поездок через зейский мост.

Ремонт начнем на следующей неделе, как будут готовы пролетные плиты и опорные конструкции. Все понимают, что промедления быть не может. Прошу вас отнестись с пониманием к ситуации», – отметил в своем Инстаграме губернатор.

Амур.инфо сообщало, что 16 мая в Благовещенске на автомобильном мосту через реку Зею и на подъездных путях к нему возникли большие пробки. Администрация города организовала бесплатную раздачу бутилированной воды тем, кто находится в автомобилях.

«Волонтеры центра "Выбор" обеспечивают водой людей из автомобилей, стоящих в пробке, со стороны города. Также вода была передана представителям Благовещенского района. Они раздают воду с другой стороны моста», – сообщили а администрации Благовещенска.