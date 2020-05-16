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Губернатор Амурской области: мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

Губернатор Амурской области: мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

Губернатор Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам в Инстаграме с просьбой воздержаться от поездок через Зейский мост без крайней необходимости. Он предупредил, что при появлении малейшего риска для жизни людей движение по нему будет закрыто.

«Друзья, по ситуации на Зейском мосту. Его техническое состояние остаётся крайне сложным. На мосту установили эстакаду, через которую организовано движение транспорта. Это, как и несколько произошедших ДТП, сильно снизило пропускную способность. Но без эстакады сейчас не обойтись.

По заключению специалистов, сейчас движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования моста.

Но! При появлении малейшего риска для жизни людей движение по мосту будет закрыто. Это может произойти в любой момент. Поэтому прошу вас без необходимости воздержаться от поездок через зейский мост.

Ремонт начнем на следующей неделе, как будут готовы пролетные плиты и опорные конструкции. Все понимают, что промедления быть не может. Прошу вас отнестись с пониманием к ситуации», – отметил в своем Инстаграме губернатор.

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Друзья, по ситуации на Зейском мосту. Его техническое состояние остаётся крайне сложным. На мосту установили эстакаду, через которую организовано движение транспорта. Это, как и несколько произошедших ДТП сильно снизило пропускную способность. Но без эстакады сейчас не обойтись. По заключению специалистов, сейчас движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования моста. Но! При появлении малейшего риска для жизни людей движение по мосту будет закрыто. Это может произойти в любой момент. Поэтому прошу вас без необходимости воздержаться от поездок через Зейский мост. Ремонт начнем на следующей неделе, как будут готовы пролетные плиты и опорные конструкции. Все понимают, что промедления быть не может. Прошу вас отнестись с пониманием к ситуации.

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

Амур.инфо сообщало, что 16 мая в Благовещенске на автомобильном мосту через реку Зею и на подъездных путях к нему возникли большие пробки. Администрация города организовала бесплатную раздачу бутилированной воды тем, кто находится в автомобилях.

«Волонтеры центра "Выбор" обеспечивают водой людей из автомобилей, стоящих в пробке, со стороны города. Также вода была передана представителям Благовещенского района. Они раздают воду с другой стороны моста», – сообщили а администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Двигаем, ребята, на Урал

    Двигаем, ребята, на Урал
    1 час назад

    Ну, так то ещё осталось только жителей на другой стороне реки от города отрезать.

    Браво.

    Это называется - обосрались по полной программе. За меньшее в серьёзных конторах головы рубают.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    "Техническое состояние остается крайне сложным". Если техническое состояние требует запрета движения по мосту, надо запретить. Если нет, то в чем здесь проблема? Вынужден идти на поводу у общественного мнения, так что ли? Безопасность должна быть на первом месте.

  • СтудеNT

    СтудеNT
    1 час назад



    «Друзья, по ситуации на Зейском мосту.



    Друзья? Друзья???

    Первое что должен сделать губернатор - уволить своего пресс-секретаря.

    Второе - ну наверное вы уже все догадались сами ...

  • старатель

    старатель
    1 час назад

    Экспероиза 2019 уже анулирована ?

    Органы спросят за денешку народную ?

    Резервный план жизни после закрытиия моста где почитать ?

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    надо выдавать талоны на поездку через мост

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    » Обыкновенный медвежонок , сегодня, 18:08



    Власти предупреждают, что при появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня.



    Если скорая помощь везёт тяжелобольного с отдалённого района в областную больницу, то кто первый сядет в тюрьму? Огласите весь список пожалуйста.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    СтудеNT



    «Друзья, по ситуации на Зейском мосту.



    Друзья? Друзья???

    Первое что должен сделать губернатор - уволить своего пресс-секретаря.

    Второе - ну наверное вы уже все догадались сами ...



    Тамбовский волк тебе товарищ)

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    Мне непонятно, почему коммерческий мост в Китай важнее чем зейский мост, от которого зависит жизнедеятельность города.

    И удивляет, что если зейский мост "крякнет", то китайский мост уже не понадобится.

  • хорошист

    хорошист
    1 час назад

    Дождались когда крест ставить надо

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Надо лучше организовать движение как на самом мосту, так на подьезде к нему! И тогда доживём до нового моста...

  • karlik nos

    karlik nos
    59 минут назад

    Если бы опора была дефектована то конечно... А так... Ну временные неудобства...

  • karlik nos

    karlik nos
    57 минут назад

    СтудеNT


    «Друзья, по ситуации на Зейском мосту.



    Друзья? Друзья???

    Первое что должен сделать губернатор - уволить своего пресс-секретаря.

    Второе - ну наверное вы уже все догадались сами ...


    Это то тайное место где лежит парабелум?))

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    54 минуты назад

    Что-то власти не договаривают насчёт состояния моста через Зею. Всё у них полумеры какие-то и не запрещают, и пропускной режим на грани Коллапса.

  • E985g

    E985g
    51 минута назад

    Возникает вопрос: а для чего закрвали мост для утановки эстакады, на поврежденный участок полосы, почему не установить сразу на обе. И сли администрация знает что ситуация критическая, почему не оргагизовать паромную переправу. В 2014 году был готов проект моста на улицу Горького, но его - отложили до лучших времён, и тут они внезапно настали...

    Сегодня пришлось простоять час в пробке, чтоб уехать в Белогорск, продвинулся на 50 метров, плюнул и поехал через Свободный. Это просто п....ц

  • Mainer

    Mainer
    47 минут назад

    SnoopyKiller

    И удивляет, что если зейский мост "крякнет", то китайский мост уже не понадобится.



    Детский лепет.

    Китайский мост годится для переправы сои из земледельческих районов области. Благовещенский мост для этого не нужен.

    Кроме того, узловая станция Белогорск, тоже не нуждается в Благовещенском мосту, дабы осуществлять грузооборот через неё с Китаем.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    47 минут назад

    "Губернатор, рухнувший в Амур". Заголовки газет.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    45 минут назад

    karlik nos

    Если бы опора была дефектована то конечно... А так... Ну временные неудобства...



    Вскрытие покажет, вангую, одно потянет другое, а там и до опоры рукой подать. Тем более печальный опыт есть; Попытка реконструкции сталинского ЖД моста в районе г Свободный.

  • Paster

    Paster
    43 минуты назад

    СтудеNT



    «Друзья, по ситуации на Зейском мосту.



    Друзья? Друзья???

    Первое что должен сделать губернатор - уволить своего пресс-секретаря.

    Второе - ну наверное вы уже все догадались сами ...



    Вернись на Амит!!!

  • Б-29

    Б-29
    42 минуты назад

    Можно привлечь наши доблестные вооружённые силы и навести пантонную переправу в одну сторону - это раз. Из частей принадлежащих РФ двух переправ в КНР (грузовой и пассажирской) навести вторую переправу в другую сторону - это два. Организовать движение чтобы потоки туда и обратно не пересекались _ это три.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    42 минуты назад

    Mainer

    SnoopyKiller

    И удивляет, что если зейский мост "крякнет", то китайский мост уже не понадобится.



    Детский лепет.

    Китайский мост годится для переправы сои из земледельческих районов области. Благовещенский мост для этого не нужен.

    Кроме того, узловая станция Белогорск, тоже не нуждается в Благовещенском мосту, дабы осуществлять грузооборот через неё с Китаем.



    Местечковый менталитет последних трёх десятилетий; Китай товар, мост Благовещенск, базар.

  • anschutka

    anschutka
    22 минуты назад

    Раздача воды - это правильно, это молодцы

  • Karasik

    Karasik
    19 минут назад

    Б-29 14 минут назад

    Можно привлечь наши доблестные вооружённые силы и навести пантонную переправу в одну сторону - это раз. Из частей принадлежащих РФ двух переправ в КНР (грузовой и пассажирской) навести вторую переправу в другую сторону - это два. Организовать движение чтобы потоки туда и обратно не пересекались _ это три.

    подъезды к переправам уже подготовлены?

  • Фермер

    Фермер
    12 минут назад

    Karasik

    Б-29 14 минут назад Можно привлечь наши доблестные вооружённые силы и навести пантонную переправу в одну сторону - это раз. Из частей принадлежащих РФ двух переправ в КНР (грузовой и пассажирской) навести вторую переправу в другую сторону - это два. Организовать движение чтобы потоки туда и обратно не пересекались _ это три. подъезды к переправам уже подготовлены?



    Чем раньше подготовить, тем лучше и ПРАВИЛЬНЕЕ!!!

  • Karasik

    Karasik
    7 минут назад

    Фермер 2 минуты назад

    Karasik

    Б-29 14 минут назад Можно привлечь наши доблестные вооружённые силы и навести пантонную переправу в одну сторону - это раз. Из частей принадлежащих РФ двух переправ в КНР (грузовой и пассажирской) навести вторую переправу в другую сторону - это два. Организовать движение чтобы потоки туда и обратно не пересекались _ это три. подъезды к переправам уже подготовлены?

    Чем раньше подготовить, тем лучше и ПРАВИЛЬНЕЕ!!!

    Ваши варианты мест переправ?

  • Фермер

    Фермер
    29 секунд назад

    Один из вариантов: практически возле существующего моста вверх по течению: со стороны города между мостоотрядом и мостом есть дорога, со стороны Владимировки - сделать времянку до выезда на пост ГИБДД можно без проблем!

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