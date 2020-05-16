В Москве с 15 мая началось бесплатное массовое тестирование на коронавирус

Москвичей с 15 мая начали тестировать на коронавирус. Для проведения тестов правительство города установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к COVID-19 по методу имунноферментного анализа (ИФА).

«К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы — массовой и бесплатной», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Столичный градоначальник также описал механизм действия программы: по словам мэра, забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках, куда раз в несколько дней около 70 тысяч горожан будут получать приглашение для бесплатной сдачи анализов.

Москвичей отберут случайным образом с учетом особенностей городских округов и состава населения. Приглашения будут рассылаться на электронную почту или в виде СМС-сообщений. Результаты тестов станут оглашать еженедельно.

«Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие популяционного иммунитета, которое позволит нам понимать, какое количество людей переболело и какой сформирован коллективный иммунитет. Результаты исследования будут публичны и для горожан, и для экспертов», — приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Пункты забора крови для анализа будут работать ежедневно, сообщает телеканал «Звезда».

В Амурской области две лаборатории заявили, что будут тестировать желающих на коронавирус. Это «Инвитро» и «Спектр», последняя приступила к тестированию. Исследование – платное.