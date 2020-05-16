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сегодня, 19:06 0

В Ромненском районе пропал мужчина, который пошел в «Тверь»

В Ромненском районе пропал мужчина, который пошел в «Тверь»

В селе Знаменка Ромненского района пропал Сергей Николаевич Кугай 1992 года рождения. По словам очевидцев, он «пошел в Тверь».

Мужчина ушел 15 мая в 4 часа дня из дома и не вернулся, сообщают родственники. Предположительно, ушел в сторону федеральной трассы.

Особые приметы Сергея Кугая: посередине лба шрам в виде креста. Одет был в черную кепку, черную куртку, нежно-кремовую футболку, темно-серое трико и черные кроссовки. Может вести себя неадекватно.

Родственники сообщили, что мужчина нуждается в лечении.

Заявление о розыске, по их словам, подано в полицию. Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 8-914-382-21-35.

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#происшествия

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