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сегодня, 18:19 5

Роспотребнадзор в Благовещенске закрыл ресторан по доставке еды

Роспотребнадзор в Благовещенске закрыл ресторан по доставке еды
Фото: google.com/maps

Амурский Роспотребнадзор на 60 суток приостановил деятельность ресторана «Фарфор», расположенного на улице Воронкова, 15/1. Ресторан специализируется на доставке еды на дом.

«При проведении эпидемиологического расследования по факту заболевания сальмонеллезом после употребления продукции, доставленной предприятием общественного питания "Фарфор" индивидуального предпринимателя Августова А.Э., расположенного по адресу с. Чигири, ул. Воронкова 15/1, управлением Роспотребнадзора по Амурской области были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. набор помещений не обеспечивал соблюдение санитарных правил и норм; не соблюдалась поточность технологических операций изготовления; не соблюдались условия хранения пищевых продуктов; яйцо хранилось с холодильной камере, с другими продуктами (сыр, молоко, майонез и др.); не соблюдался режим мытья столовой и кухонной посуды; не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью продукции; в смывах с ножа для пиццы и со стола для изготовления роллов обнаружены бактерий группы кишечной палочки (БГКП); все полуфабрикаты (нарезки) мясные, рыбные, овощные, соусы не имели информации о сроках годности; маркировочные ярлыки с необходимой информацией каждого тарного места отсутствовали», – сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Управлением Роспотребнадзора был составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана с 8 мая 2020 года, материалы направлены в суд.

Постановлением Благовещенского районного суда Амурской области от 15 мая было вынесено решение о приостановлении деятельности ресторана на срок 60 суток. Согласно законодательству, решение вступит в законную силу через 10 дней.

«Мы были на суде, претензии Роспотребнадзора известны. Как там написано, что у нас заразились сальмонеллезом, уж не знаю… Нормы по складам и другие требования планируем исполнить в течение 10 дней, после чего мы пригласим специалистов для проверки и надеемся продолжить работу в прежнем режиме», – заверил юрист, представитель ресторана «Фарфор» Павел Живодеров.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 часа назад

    Говнище, а не кафе. Вся еда полетела на помойку, протухшая и кислая

  • olgaem

    olgaem
    2 часа назад

    исправит то исправите, а вот репутацию наврядли

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Фамилия у юриста говорящая - Живодеров

  • старатель

    старатель
    57 минут назад

    Сейчас рекламу в лифтах поменяют и контору назовут иначе ;)

  • Paster

    Paster
    39 минут назад

    старатель

    Сейчас рекламу в лифтах поменяют и контору назовут иначе ;)



    Никто ничего менять не будет. Они ценником берут, а не качеством.

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