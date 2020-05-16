Благовещенцам рекомендуют отказаться от поездок через зейский мост без крайней необходимости

«Сложная ситуация связана сразу с несколькими факторами, резко снизившими пропускную способность моста. В их числе: начало эксплуатации эстакады, установка которой обусловлена объективными факторами, реверсивное движение, ряд дорожно-транспортных происшествий, значительно возросший транспортный поток автомобилей благовещенцев, направляющихся на отдых, и жителей области, двигающихся в обратном направлении, – говорится в обращении. – Доводим до вашего сведения, что техническое состояние моста остается крайне сложным. Согласно решению специалистов, на сегодняшний день движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования объекта».

Власти предупреждают, что при появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня.

«В связи с этим, убедительно просим вас:

воздержаться от любых поездок через Зейский мост без крайней необходимости; перед въездом на эстакаду обязательно останавливаться, соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде со скоростью не более 5 км/час; следить за информацией об изменениях дорожной обстановки, в том числе о решении о полном закрытии движения по мосту», – отмечается в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

В Благовещенске на мосту через Зею в ночь на 14 мая была установлена эстакада. По расчетам проектировщиков, конструкция позволит организовать движение транспорта грузоподъемностью до 10 тонн – грузовиков и автобусов. До этого на сооружении действовало ограничение на движение автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонны.

22 мая планируют установить такую же эстакаду на втором участке. И запустить полноценное движение автомобилей.

Текущий ремонт моста через Зею завершится в июне. Сейчас изготавливаются плиты, которые установят после 28 мая.

Предполагается, что второй автодорожный мост через Зею должны построить за 3,5 года, сейчас власти работают над тем, чтобы срок ввода в эксплуатацию сократить до 2022-2023 года. Подрядчик СК «Мост» заявил, что строительство начнется сразу, как в регион поступят деньги. Новый мост будет начинаться в районе пересечения Горького и Первомайской.