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сегодня, 17:34 20

Благовещенцам рекомендуют отказаться от поездок через зейский мост без крайней необходимости

Благовещенцам рекомендуют отказаться от поездок через зейский мост без крайней необходимости
Фото: @blagoveshchensk.rf

16 мая в Благовещенске на автомобильном мосту через реку Зея и на подъездных путях к нему возникли большие пробки. Администрация города организовала бесплатную раздачу бутилированной воды тем, кто находится в автомобилях.

«Сложная ситуация связана сразу с несколькими факторами, резко снизившими пропускную способность моста. В их числе: начало эксплуатации эстакады, установка которой обусловлена объективными факторами, реверсивное движение, ряд дорожно-транспортных происшествий, значительно возросший транспортный поток автомобилей благовещенцев, направляющихся на отдых, и жителей области, двигающихся в обратном направлении, – говорится в обращении. – Доводим до вашего сведения, что техническое состояние моста остается крайне сложным. Согласно решению специалистов, на сегодняшний день движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования объекта».

Власти предупреждают, что при появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня.

«В связи с этим, убедительно просим вас:

  1. воздержаться от любых поездок через Зейский мост без крайней необходимости;
  2. перед въездом на эстакаду обязательно останавливаться, соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде со скоростью не более 5 км/час;
  3. следить за информацией об изменениях дорожной обстановки, в том числе о решении о полном закрытии движения по мосту», – отмечается в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

В Благовещенске на мосту через Зею в ночь на 14 мая была установлена эстакада. По расчетам проектировщиков, конструкция позволит организовать движение транспорта грузоподъемностью до 10 тонн – грузовиков и автобусов. До этого на сооружении действовало ограничение на движение автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 3,5 тонны.

22 мая планируют установить такую же эстакаду на втором участке. И запустить полноценное движение автомобилей.

Текущий ремонт моста через Зею завершится в июне. Сейчас изготавливаются плиты, которые установят после 28 мая.

Предполагается, что второй автодорожный мост через Зею должны построить за 3,5 года, сейчас власти работают над тем, чтобы срок ввода в эксплуатацию сократить до 2022-2023 года. Подрядчик СК «Мост» заявил, что строительство начнется сразу, как в регион поступят деньги. Новый мост будет начинаться в районе пересечения Горького и Первомайской.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад



    Власти предупреждают, что при появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня.



    Если скорая помощь везёт тяжелобольного с отдалённого района в областную больницу, то кто первый сядет в тюрьму? Огласите весь список пожалуйста.

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    кто то сядет за обрушение моста

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Демидыч

    кто то сядет за обрушение моста



    Вы какой-то пессимистический гражданин. Тут радоваться надо.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Тогда уж пишите и жителям области, чай не в блокаде находятся в Благовещенск переться на выходные.

  • Фермер

    Фермер
    3 часа назад

    Проблема-то не в СОСТОЯНИИ моста, оно умеренно плохое...

    Но если автомобиль МОЖЕТ по данному мосту проехать, то почему нельзя ОРГАНИЗОВАТЬ это движение без 4-х часового простоя?!

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    я вот не понял за что в том году отдали миллионы за осмотр моста?ну посмотрели и что изменилось?

  • Водитель грузовика

    Водитель грузовика
    2 часа назад

    Стою в пробке уже 5 часов, воду не предлагали.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    2 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    Тогда уж пишите и жителям области, чай не в блокаде находятся в Благовещенск переться на выходные.



    Не в блокаде? А в чём? Давайте подумаем.

    У населения выходной и встаёт вопрос - что делать? Парки - закрыты. набережная - закрыта, общественные места - закрыты, пожрать - закрыто.

    Куда народу деваться? По домам уже насиделись - довольно. вот и все прут куда подальше за город - кто на шашлыки. кто на огороду - лишь бы подальше из каменных джунглей.

    А ту ещё и мост переурывают.

    Такая ситуация будет КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ!!! без исключения.

    А как закроют мост - то же будет творится и на Новотроицком шоссе - один в один.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Водитель грузовика

    Стою в пробке уже 5 часов, воду не предлагали.



    Ну в таком случае можно пройти в ближайший вино-водочный магазин. Вода только на утро понадобится.

  • дед

    дед
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок

    Водитель грузовика

    Стою в пробке уже 5 часов, воду не предлагали.



    Ну в таком случае можно пройти в ближайший вино-водочный магазин. Вода только на утро понадобится.



    Орёлик, здесь не месту для твоего юморка....

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    YouKnowMyName
    КВЖД наса а не васа

    Тогда уж пишите и жителям области, чай не в блокаде находятся в Благовещенск переться на выходные.



    Не в блокаде? А в чём? Давайте подумаем.

    У населения выходной и встаёт вопрос - что делать? Парки - закрыты. набережная - закрыта, общественные места - закрыты, пожрать - закрыто.

    Куда народу деваться? По домам уже насиделись - довольно. вот и все прут куда подальше за город - кто на шашлыки. кто на огороду - лишь бы подальше из каменных джунглей.

    А ту ещё и мост переурывают.

    Такая ситуация будет КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ!!! без исключения.

    А как закроют мост - то же будет творится и на Новотроицком шоссе - один в один.


    Ну так-то логично. Когда в городе все закрыли, то стопудово надо ехать на шашлык через полузакрытый мост. Заняться же нечем больше. Вам Медведев сказал книги читайте дома, а вы ломитесь из каменных джунглей.

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Якутск же без моста живёт и мы не помрем. Надо только зимы дождаться.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Scoville

    Якутск же без моста живёт и мы не помрем. Надо только зимы дождаться.



    А там и дорогу жизни откроют. На полуторках хлеб будут перевозить.

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Надо действительно альтернативные виды переправы срочно внедрять! Катера с Амурской 1 на Зазейский, паром, да и серьёзно готовить понтонный мост...

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    А где так контора которая обследование делала? Они ж написали что все отлично.

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Если такая ситуация почему нельзя временно открыть для авто железнодорожный мост??

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    дед

    Обыкновенный медвежонок

    Водитель грузовика

    Стою в пробке уже 5 часов, воду не предлагали.



    Ну в таком случае можно пройти в ближайший вино-водочный магазин. Вода только на утро понадобится.



    Орёлик, здесь не месту для твоего юморка....



    К любой грустной ситуации необходимо относится с юмором (Арнольд Шварцнегер, полное собрание сочинений,том 19. стр. х.з какая)

  • дед

    дед
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонок

    дед

    Обыкновенный медвежонок

    Водитель грузовика

    Стою в пробке уже 5 часов, воду не предлагали.



    Ну в таком случае можно пройти в ближайший вино-водочный магазин. Вода только на утро понадобится.



    Орёлик, здесь не месту для твоего юморка....



    К любой грустной ситуации необходимо относится с юмором (Арнольд Шварцнегер, полное собрание сочинений,том 19. стр. х.з какая)



    Орёлик, сегодня в пробке девочку отпаивали кофе(холодным слава всевышнему) из твоего термоса...или моего?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    mix23Если такая ситуация почему нельзя временно открыть для авто железнодорожный мост??


    Деревянное покрытие для проезда автомобильного транспорта с Ж/Д моста в Белогорье демонтировано в конце 90 -х. А новое соорудить не получится , т.к. мост принадлежит РЖД и к Амурской области ни какого отношения не имеет. Это равносильно если захотеть даже не мэру Благовещенска, а губернатору АО внести изменения в строительство космодрома или ГПЗ. Запомните - нет сейчас ни чего общественного, всё частное, даже недра.

  • Scoville

    Scoville
    12 минут назад

    Б-29
    mix23Если такая ситуация почему нельзя временно открыть для авто железнодорожный мост??


    Деревянное покрытие для проезда автомобильного транспорта с Ж/Д моста в Белогорье демонтировано в конце 90 -х. А новое соорудить не получится , т.к. мост принадлежит РЖД и к Амурской области ни какого отношения не имеет. Это равносильно если захотеть даже не мэру Благовещенска, а губернатору АО внести изменения в строительство космодрома или ГПЗ. Запомните - нет сейчас ни чего общественного, всё частное, даже недра.


    Да ладно недра частные? О_о Володин 6 февраля сказал, что благодаря президенту, недра принадлежат народу и государству. Кто из вас фейки распространяет?

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