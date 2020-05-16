В Благовещенске возобновится движение садоводческих автобусов через зейский мост

В Благовещенске с воскресенья, 17 мая, возобновляется работа автобуса 40с. Он будет идти по маршруту «Дворец профсоюзов — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».

Работа автобуса 46с возобновится с 23 мая. Он пойдет по маршруту «3-й микрорайон — п. Зазейский — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».

Использование медицинской, защитной маски в данных автобусах, так же как и на городских маршрутах, обязательно.

Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, начнет осуществляться благодаря завершению ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея.





В этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября, сообщает Инстаграм blagoveshchensk.rf.