В Благовещенске возобновится движение садоводческих автобусов через зейский мост
В Благовещенске с воскресенья, 17 мая, возобновляется работа автобуса 40с. Он будет идти по маршруту «Дворец профсоюзов — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».
Работа автобуса 46с возобновится с 23 мая. Он пойдет по маршруту «3-й микрорайон — п. Зазейский — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».
Использование медицинской, защитной маски в данных автобусах, так же как и на городских маршрутах, обязательно.
Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, начнет осуществляться благодаря завершению ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея.
В этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября, сообщает Инстаграм blagoveshchensk.rf.
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Расписание автобусов доступно для сохранения в карусели поста. ⠀ Так, с воскресенья, 17 мая, возобновляется работа автобуса 40с. Он будет идти по маршруту «Дворец профсоюзов — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган» ⠀ Автобус 46с будет возобновлен с 23 мая. Он пойдет по маршруту «3-й микрорайон — п. Зазейский — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган». ⠀ Напомним, в этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября.
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