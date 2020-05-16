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В Благовещенске возобновится движение садоводческих автобусов через зейский мост

В Благовещенске возобновится движение садоводческих автобусов через зейский мост

В Благовещенске с воскресенья, 17 мая, возобновляется работа автобуса 40с. Он будет идти по маршруту «Дворец профсоюзов — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».

Работа автобуса 46с возобновится с 23 мая. Он пойдет по маршруту «3-й микрорайон — п. Зазейский — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган».

Использование медицинской, защитной маски в данных автобусах, так же как и на городских маршрутах, обязательно.

Движение садоводческих маршрутов № 40с и 46с, следующих по зазейскому направлению, начнет осуществляться благодаря завершению ремонтных работ на автодорожном мосту через реку Зея.


В этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября, сообщает Инстаграм blagoveshchensk.rf.

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Расписание автобусов доступно для сохранения в карусели поста. ⠀ Так, с воскресенья, 17 мая, возобновляется работа автобуса 40с. Он будет идти по маршруту «Дворец профсоюзов — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган» ⠀ Автобус 46с будет возобновлен с 23 мая. Он пойдет по маршруту «3-й микрорайон — п. Зазейский — п. Заречный — 3-й км дороги на п. Каникурган». ⠀ Напомним, в этом году работа садоводческих маршрутов будет продлена до 25 октября.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

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#транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    4 часа назад

    вот столпотворение будет

  • Karagach

    Karagach
    3 часа назад

    Вы так уверены что автобус сможет проехать по тому что там устроили за 50 минут от начальной до конечной точки?

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Пожалели бы садоводов - 4 часа в пробке, это для не самых молодых и здоровых садистов, ох как не на пользу!

  • Nikita1987

    Nikita1987
    17 минут назад

    Действительно, в зазейский можно пароход, а с зазейского уже автобус к трассе

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