Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 0

До 23 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая

До 23 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая
Фото: yandex.ru

17 мая в Амурской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью плюс 5...10, по северу при прояснении плюс 4...1 градус. Днем плюс 18...23, по северу при облачности - до 15 градусов тепла.

Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду. Ночью в отдельных районах туман.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Температура ночью плюс 6...8 градусов, днем до 22 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

Просмотров всего: 430

#погода

распечатать


Общество

В Тынде отопительный сезон продолжат до неопределенного времени

Общество 1

Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 16 мая
Общество 1

Над Свободным раскинулась двойная радуга
Общество

Осадки при плюсовой температуре: прогноз погоды в Амурской области на 15 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь