До 23 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 17 мая

17 мая в Амурской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью плюс 5...10, по северу при прояснении плюс 4...1 градус. Днем плюс 18...23, по северу при облачности - до 15 градусов тепла.

Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду. Ночью в отдельных районах туман. В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду.

Температура ночью плюс 6...8 градусов, днем до 22 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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Наталья Наделяева