COVID-19: в Амурской области 8 новых случаев

В Амурской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Из них по 2 - в Благовещенске и в Ивановском районе, по 1 - в Шимановске, Прогрессе, Райчихинске и Серышевском районе.

Темп прироста за последние сутки – 3,9 %.



Таким образом, по состоянию на 16 мая с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 212 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них



г. Благовещенск - 65 (+2)



г. Тында – 36



г. Шимановск – 32 (+1)



г. Белогорск – 28



Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 2, с. Соколовка - 3) – 17 (+1)



г. Свободный – 13



Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4



Ивановский район (с.Крещеновка) – 4 (+2)



пгт Прогресс – 4 (+1)



г. Зея – 3



Благовещенский район (с.Владимировка, с.Чигири) – 3



г. Райчихинск – 1 (+1)



Бурейский район (п. Талакан) – 1



Завитинский район (с. Успеновка) - 1



Показатель заболеваемости – 26,83 на 100 тысяч населения.



Ранжирование заболевших по течению заболевания:



пневмония – 42,0 %



бессимптомная форма – 30,2 %



ОРВИ – 27,8 %.



Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) не зарегистрировано. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 37,3 %, 51 человек выписан из стационара с выздоровлением.



Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в отношении 791 человека, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 748 человек, в изоляторах – 43 человека.



По эпидемическим показаниям управлением выдано 2 752 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 459 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.



По состоянию на 16 мая проведено 25 978 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 15 886 исследований (61%) проведено на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.