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В Благовещенске на мосту через Зею образовалась крупная пробка (фото, видео)

В Благовещенске на мосту через Зею образовалась крупная пробка (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

Благовещенские автомобилисты с самого утра 16 мая оказались в пробке. Как сообщают очевидцы, движение затруднено по улице Театральной в районе подъезда к мосту через реку Зея в обе стороны. У амурчан не получается оперативно как выехать из областного центра, так и въехать в него.

«Кольцо, Магистральная, виадук от Калининского кольца тоже колом встал. Пробка в сторону города начинается за Владимировкой», – сообщил один из застрявших в пробке.

«Мы пытались выехать из города, простояли в пробке полтора часа, развернулись и уехали домой. Сейчас пробка начинается от бани на перекрестке Театральная – Свободная и идет до самого моста», – рассказал другой автомобилист.

В пресс-службе администрации Благовещенска сложную ситуацию с движением в городе подтвердили. Там объяснили, что снижение скорости движения автомобилей у зейского моста связано с установленной недавно эстакадой. Сооружение позволило проезжать по мосту транспорту грузоподъемностью выше 3 тонн, однако стало причиной крупных пробок.

«Для того чтобы запустить автотранспорт грузоподъемностью до 10 тонн, установили эстакаду. В первую очередь это касается межмуниципальных автобусных маршрутов и молоковозов, которые везут молоко через Свободный. Их благодаря эстакаде удалось пустить через мост. Проезд по эстакаде, конечно, предполагает снижение скорости. Регулируют движение экипажи полиции. Они в течение дня определяют период, чтобы настроить светофоры. После этого будут выставлены реверсивные светофоры.

Кроме того, если раньше в реверсивном движении по двум полосам осуществлялось движение, то сейчас – по одной полосе. Такое решение было принято в соответствии с новой схемой движения. Ее разработали проектировщики, дорожные службы, которые разрабатывают проект капитального ремонта моста. Мы еще раз просим тех, у кого есть возможность, воздержаться от поездок. Эта мера временная, пока изготавливаются конструктивные элементы для замены дефектных участок. Это май-июнь», – пояснили в мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 14 мая на мосту через Зею была установлена эстакада, так как на одном из его пролетов в конце апреля просела плита перекрытия. В настоящее время в рамках комплекса аварийно-восстановительных работ ведется изготовление конструктивных элементов для замены дефектных балок и плит двух пролетов переправы.

Просмотров всего: 6362

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • mix23

    mix23
    6 часов назад

    Стою в пробке уже час, одни маты. Почему нельзя открыть для движения железнодорожный мост??? Он стоит пустое, три поезда в сутки!!

  • ay

    ay
    6 часов назад

    По шпалам нравится кататься? За порчу шпал = перевод их в труху иск предъявят.

  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    Хотел на ВДНХ сгонять в 12, на подъездах увидел эту жесть и развернулся.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 часов назад

    mix23

    Стою в пробке уже час, одни маты. Почему нельзя открыть для движения железнодорожный мост??? Он стоит пустое, три поезда в сутки!!



    Богатые дяди из МПС на рубеже 2000х быстренько привели мост в состояние что бы по нему было невозможно всякое движение автотранспорта.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    КВЖД наса а не васа
    mix23

    Стою в пробке уже час, одни маты. Почему нельзя открыть для движения железнодорожный мост??? Он стоит пустое, три поезда в сутки!!



    Богатые дяди из МПС на рубеже 2000х быстренько привели мост в состояние что бы по нему было невозможно всякое движение автотранспорта.


    Потому что страна дураков и хапуг при полномочиях?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    5 часов назад

    Типа того, они ведь в очередной раз это доказали когда начисляли врачам за каронавирусные минуты и секунды от оклада.

  • Golova

    Golova
    5 часов назад

    Три часа стоим, из города выехать не можем.

  • 28Unknown

    28Unknown
    5 часов назад

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.

  • Геннадий Перетятько

    Геннадий Перетятько
    5 часов назад

    Мэр и министр транспорта в отставку!

  • дед

    дед
    5 часов назад

    28Unknown

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    чудо!

  • Фермер

    Фермер
    5 часов назад

    Вопрос #1: Почему вчера движение было по ДВУМ полосам (кроме участка эстакады), а сегодня ПО ОДНОЙ?!

    ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!

  • дед

    дед
    4 часа назад

    Фермер

    Вопрос #1: Почему вчера движение было по ДВУМ полосам (кроме участка эстакады), а сегодня ПО ОДНОЙ?!

    ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!



    и сегодня так же

  • Фермер

    Фермер
    4 часа назад

    28Unknown

    даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Мы отправляем большегрузы из Волкого в Благовещенск через Свободный! Что поделаешь - сломан мост... Но сегодняшняя пробка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из нежелания нормально ОРГАНИЗОВАТЬ движение! Вчера ездили по двум полосам, а сегодня вдруг по одной!

    Пробки прошлых лет были вызваны АВАРИЯМИ на мосту, жизнь есть жизнь! Но сейчас происходит бред и абсолютное пренебрежение интересами людей!

  • uslon

    uslon
    4 часа назад

    28Unknown

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Так зачем вы закладываете эти же проблемы на будущее, строя новый мост однополосным и загоняя его в не менее проблемную улицу Горького.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    4 часа назад



    А так же улучшения дорожной инфраструктуры



    Фраза глыба - это как же понимать, опять беда? Раньше не могли выехать, а сейчас пожалуйста, все в едином порыве рванули за мост?

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Фермер
    28Unknown

    даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Мы отправляем большегрузы из Волкого в Благовещенск через Свободный! Что поделаешь - сломан мост... Но сегодняшняя пробка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из нежелания нормально ОРГАНИЗОВАТЬ движение! Вчера ездили по двум полосам, а сегодня вдруг по одной!

    Пробки прошлых лет были вызваны АВАРИЯМИ на мосту, жизнь есть жизнь! Но сейчас происходит бред и абсолютное пренебрежение интересами людей!


    По этому (сссровскому) мосту собираются большегрузы пускать. Ну, Когда новый мост хрустальный построят. Корреспондент так и сказал. С чьих слов? Советское наследие и так все ресурсы исчерпывает.

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    ФермерВопрос #1: Почему вчера движение было по ДВУМ полосам (кроме участка эстакады), а сегодня ПО ОДНОЙ?!

    ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!


    Боятся ехать по эстакаде...

  • ay

    ay
    4 часа назад

    КВЖД наса а не васа


    А так же улучшения дорожной инфраструктуры



    Фраза глыба - это как же понимать, опять беда? Раньше не могли выехать, а сейчас пожалуйста, все в едином порыве рванули за мост?


    На 4 полосный денех не хватает. Це ж не кр!мский мостъ.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    SoSeDkA
    ФермерВопрос #1: Почему вчера движение было по ДВУМ полосам (кроме участка эстакады), а сегодня ПО ОДНОЙ?!

    ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО!


    Боятся ехать по эстакаде...


    А шо? Ужо сломалась?

  • дед

    дед
    4 часа назад

    Фермер

    28Unknown

    даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Мы отправляем большегрузы из Волкого в Благовещенск через Свободный! Что поделаешь - сломан мост... Но сегодняшняя пробка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из нежелания нормально ОРГАНИЗОВАТЬ движение! Вчера ездили по двум полосам, а сегодня вдруг по одной!

    Пробки прошлых лет были вызваны АВАРИЯМИ на мосту, жизнь есть жизнь! Но сейчас происходит бред и абсолютное пренебрежение интересами людей!



    нет! нужно:

    1. на объездной дороге из Владимировки и шашлыков с Зеи(между постом и грузоизмерителем) ...поставить знак 2.5 - проезд без остановки запрещён - хитрожопых станет = 0!

    2. при выезде на трассу по старой дороге из заречного ...поставить знак - только направо.

    пропускная возможность - удвоится!

  • Ыукпун

    Ыукпун
    4 часа назад

    uslon

    28Unknown

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Так зачем вы закладываете эти же проблемы на будущее, строя новый мост однополосным и загоняя его в не менее проблемную улицу Горького.



    Нашел у кого спрашивать - посмотри на ник. Это же "неизвестно кто" да еще и 28-й в очереди по подписи в принятии решения

  • Фермер

    Фермер
    4 часа назад

    дед

    2. при выезде на трассу по старой дороге из заречного ...поставить знак - только направо.

    пропускная возможность - удвоится!



    Так там только направо всю жизнь и было...

    А шо касается шашлыков, то после 5 часов в пробках расхочется!

  • дед

    дед
    4 часа назад

    Фермер

    дед

    2. при выезде на трассу по старой дороге из заречного ...поставить знак - только направо.

    пропускная возможность - удвоится!



    Так там только направо всю жизнь и было...

    А шо касается шашлыков, то после 5 часов в пробках расхочется!



    Вы , уважаемый, сегодня в очереди рядом со мной и не были....

  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    28Unknown 1 час назад

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.

    - белый шум.

  • Ygrok

    Ygrok
    3 часа назад

    Возвращались с друзьями в город, после проезда под китайской дорогой (новой) встали в пробку в 13.00 а на мост заехали в 17.00 примерно так. Я так понимаю мост с 1981 года не знал ремонтов ? И если бы плита не просела, не видать бы нам нового моста , который решено было строить ещё в 2014 г.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Karasik

    28Unknown 1 час назад Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д. - белый шум.



  • Ygrok

    Ygrok
    3 часа назад

    А если все замолчат - лучше будет ?

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    YgrokА если все замолчат - лучше будет ?


    А смысл говорить? Зачем вам машина если нет дороги? Одни провокаторы тут собрались. Некоторые ночи не спят, 20 лет заботятся о повышении уровня доходов и качества жизни, а вы тут устроили. Мост им подавай. По этому мосту кстати могут пройти солдаты НАТО и отнять у нас духовную скрепу. Нас скоро омерика завоюет, а им мост подавай

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Scoville

    Ygrok

    А если все замолчат - лучше будет ?



    А смысл говорить? Зачем вам машина если нет дороги? Одни провокаторы тут собрались. Некоторые ночи не спят, 20 лет заботятся о повышении уровня доходов и качества жизни, а вы тут устроили. Мост им подавай. По этому мосту кстати могут пройти солдаты НАТО и отнять у нас духовную скрепу. Нас скоро омерика завоюет, а им мост подавай


    Кстати износ мостов на Украине и США 99,9%.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    2 часа назад

    "Администрация города рекомендует автомобилистам использовать альтернативные маршруты". Мугого :-D

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Обыкновенный медвежонок
    Scoville

    Ygrok

    А если все замолчат - лучше будет ?



    А смысл говорить? Зачем вам машина если нет дороги? Одни провокаторы тут собрались. Некоторые ночи не спят, 20 лет заботятся о повышении уровня доходов и качества жизни, а вы тут устроили. Мост им подавай. По этому мосту кстати могут пройти солдаты НАТО и отнять у нас духовную скрепу. Нас скоро омерика завоюет, а им мост подавай


    Кстати износ мостов на Украине и США 99,9%.


    Америке вообще кирдык скоро, надо только потерпеть немного.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    SnoopyKiller

    "Администрация города рекомендует автомобилистам использовать альтернативные маршруты". Мугого :-D



    Не "мугого", а, скажем, дирижабли Рогозина

    Ищите варианты ))))

  • Дёмачкин

    Дёмачкин
    1 час назад

    Смысла этой тряхологии нет глаголить тоже, все прекрасно знают что переться в опу за мост пустая трата времени если конечно не на работу, вряд ли все желающие хотят дружно поработать за мостом, а на авось может прокатит прорваться пустая трата времени.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Дёмачкин

    Смысла этой тряхологии нет глаголить тоже, все прекрасно знают что переться в опу за мост пустая трата времени если конечно не на работу, вряд ли все желающие хотят дружно поработать за мостом, а на авось может прокатит прорваться пустая трата времени.



    Решать проблему надо, а не рассуждать, есть ли смысл куда-либо переться. Бывший авто-ж/д мост восстанавливать, паромную переправу организовывать и т.д. Проблема с аварийным мостом не на один день. И новый за день не появится.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Myxira

    Дёмачкин

    Смысла этой тряхологии нет глаголить тоже, все прекрасно знают что переться в опу за мост пустая трата времени если конечно не на работу, вряд ли все желающие хотят дружно поработать за мостом, а на авось может прокатит прорваться пустая трата времени.



    Решать проблему надо, а не рассуждать, есть ли смысл куда-либо переться. Бывший авто-ж/д мост восстанавливать, паромную переправу организовывать и т.д. Проблема с аварийным мостом не на один день. И новый за день не появится.



    +1000500

    Если бы дружно не начали возмущаться - мост бы УЖЕ НЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛ, апереправлялись бы на "Пумах", как планировалось ранее!

  • Mainer

    Mainer
    28 минут назад

    uslon

    28Unknown

    Авторы размещённых видео сюжетов и корреспонденты информационного портала для чего вы всё это выкладываете и публикуете,провоцируя бессмысленные рассуждения, агрессию и бестолковые коментарии диванных аналитиков, все об этой проблеме знают, те кто по воле долга обязаны её решать этим занимаются на постоянной основе, специалисты из профильных подразделений проводят консультации и находят технические решения. Нет же каждый день да собственно, как и каждый год выкладывается один и тот же контент с криками мы в пробке, на мосту затор, мы ехали полтора часа и т.д., зачем это нужно ?! Это естественный процесс, увеличение плотности авто трафика за счёт увеличения количества личного и служебного автотранспорта, а также улучшения дорожной инфраструктуры, даже если бы на мосту не было технической задержки связанной с его частичной неисправностью, всё равно ситуация была бы аналогичной, как было в 2019, 2018 и т.д.



    Так зачем вы закладываете эти же проблемы на будущее, строя новый мост однополосным и загоняя его в не менее проблемную улицу Горького.



    Не однополосный, а двухполосный.

    Какие проблемы обнаружены у ул. им. Горького? По факту это самая широкая и как следствие, беспроблемная улица города.

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