В Благовещенске на мосту через Зею образовалась крупная пробка (фото, видео)

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Благовещенские автомобилисты с самого утра 16 мая оказались в пробке. Как сообщают очевидцы, движение затруднено по улице Театральной в районе подъезда к мосту через реку Зея в обе стороны. У амурчан не получается оперативно как выехать из областного центра, так и въехать в него.

«Кольцо, Магистральная, виадук от Калининского кольца тоже колом встал. Пробка в сторону города начинается за Владимировкой», – сообщил один из застрявших в пробке.

«Мы пытались выехать из города, простояли в пробке полтора часа, развернулись и уехали домой. Сейчас пробка начинается от бани на перекрестке Театральная – Свободная и идет до самого моста», – рассказал другой автомобилист.

В пресс-службе администрации Благовещенска сложную ситуацию с движением в городе подтвердили. Там объяснили, что снижение скорости движения автомобилей у зейского моста связано с установленной недавно эстакадой. Сооружение позволило проезжать по мосту транспорту грузоподъемностью выше 3 тонн, однако стало причиной крупных пробок.

«Для того чтобы запустить автотранспорт грузоподъемностью до 10 тонн, установили эстакаду. В первую очередь это касается межмуниципальных автобусных маршрутов и молоковозов, которые везут молоко через Свободный. Их благодаря эстакаде удалось пустить через мост. Проезд по эстакаде, конечно, предполагает снижение скорости. Регулируют движение экипажи полиции. Они в течение дня определяют период, чтобы настроить светофоры. После этого будут выставлены реверсивные светофоры.

Кроме того, если раньше в реверсивном движении по двум полосам осуществлялось движение, то сейчас – по одной полосе. Такое решение было принято в соответствии с новой схемой движения. Ее разработали проектировщики, дорожные службы, которые разрабатывают проект капитального ремонта моста. Мы еще раз просим тех, у кого есть возможность, воздержаться от поездок. Эта мера временная, пока изготавливаются конструктивные элементы для замены дефектных участок. Это май-июнь», – пояснили в мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 14 мая на мосту через Зею была установлена эстакада, так как на одном из его пролетов в конце апреля просела плита перекрытия. В настоящее время в рамках комплекса аварийно-восстановительных работ ведется изготовление конструктивных элементов для замены дефектных балок и плит двух пролетов переправы.