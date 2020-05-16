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сегодня, 15:00 0

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Фото: РИА Новости

Правительство должно обеспечить внесение в законодательство поправок, касающихся материального обеспечения соцработников. Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета.

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.

Врачам - 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 60 тысяч; среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу - 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 35 тысяч; младшему медперсоналу - 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 20 тысяч; техническому персоналу - 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 15 тысяч, сообщает «Российская газета».

О новом виде федеральных доплат - работникам социальных учреждений - президент Владимир Путин заявил в ходе своего обращения 11 мая.

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#коронавирус #помощь #соцзащита

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