Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Правительство должно обеспечить внесение в законодательство поправок, касающихся материального обеспечения соцработников. Как следует из поручений, которые подписал президент, сделать это нужно до лета.

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.

Врачам - 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 60 тысяч; среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу - 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 35 тысяч; младшему медперсоналу - 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 20 тысяч; техническому персоналу - 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом - 15 тысяч, сообщает «Российская газета».

О новом виде федеральных доплат - работникам социальных учреждений - президент Владимир Путин заявил в ходе своего обращения 11 мая.