Амурский краеведческий музей в 18:00 начинает трансляцию «Ночи музеев»

Амурский краеведческий музей приготовил большую 4-часовую программу в рамках всероссийской акции «Ночь музеев-2020». Мероприятия пройдут в онлайн-режиме, трансляцию можно смотреть во всех трех аккаунтах музейных комплексов в Инстаграме, а также на сайте музея museumamur.org.

Тема музейной программы в этом году - «Эпоха. Символы. Герои» - выбрана не случайно. Амурский краеведческий музей решил посвятить «Ночь» теме истории России и Амурской области в XX веке.

«Грандиозные достижения государства в этот период сочетаются с не менее грандиозными потрясениями. Глобальным испытанием для страны стала Великая Отечественная война, в которой наш народ одержал славную победу, - рассказали в музее. - Мы предлагаем вниманию подписчиков видеоэкскурсии об уникальных музейных экспонатах - символах знаковых событий, происходивших в истории Приамурья в XX веке, и героях этих событий. В конце каждой видеоэкскурсии ждут вопросы онлайн-викторины, ответы на которые будут приниматься в течение следующего дня».

Ответы нужно будет разместить ответы в сторис Инстаграм с отметкой @museum_amur. Список победителей викторины будет размещён 18 мая, в Международный день музеев, на официальном сайте музея museumamur.org. Победители викторины получат пригласительные на посещение музейных интерактивных мероприятий.

Подписчики музейного Инстаграма смогут в прямом эфире побывать на таких тематических экскурсиях, как «Религия революции» - в 18.05 ее проведет Людмила Фоминых, в 19.00 послушать «Фронтовые истории амурских эвенков» от Натальи Комаровой, в 20.20 побывать на обновленной экспозиции «Сделано в СССР» вместе с Дарьей Христич, в 20.45 пройдет экскурсия по выставке картин Анны Тюриной «Коты. Цветы. И Кофе» и так далее. В 22.00 пройдет онлайн-файер-шоу.

В Инстаграме «Дома Саяпина» @dom.sayapina «Ночь музеев» продлится с 18.00 до 20.30, в программе - экскурсия по экспозиции «Из истории советской техники» с ведущей Светланой Юдиной, мастер-классы и даже «Мяу-квест» от музейного кота Иннокентия – в 20.00.

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова также проведет онлайн-экскурсию и покажет авторский фильм московского журналиста Елены Васильевой «Оконопись» Александра Тихомирова, или «Наличник, Лицо, Лик...».

В день акции 16 мая, с 10.00 до 17.00, музей приглашает принять участие в фотомарафоне «Ночь музеев в моей жизни». Все желающие могут поделиться фотографиями участия в акции «Ночь музеев» за прошлые годы, а музей разместит самые интересные из них на музейной странице в Инстаграм. Необходимо поделиться фотографией в Инстаграме, указать название фотографии, год, поставить хэштег #НочьмузеевАОКМ и отметить @museum_amur. Победителя фотомарафона ждёт специальный приз музея.

Мероприятия онлайн-программы «Эпоха. Символы. Герои» будут транслироваться на сайте музея - museumamur.org и на страницах в Инстаграм: @museum_amur, @dom.sayapina, @tikhomirovmuseum.

На сайте музея загружены превью экскурсий, который станут активны в запланированное время, по окончании трансляции запись экскурсии останется на сайте, ее можно будет посмотреть и позже.

План «Ночи музеев-2020» размещен в блоге Культпросвет.