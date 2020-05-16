Амурские антимонопольщики изучили цены на медицинские маски в Благовещенске

Амурское УФАС России рассказало о ценах на медицинские маски в период распространения COVID-19. По информации ведомства, антимонопольщики фиксируют цены в аптечных организациях и организациях розничной торговли ежедневно включая выходные дни.

По состоянию на 15 мая в Благовещенске минимальная выявленная цена на медицинскую маску составляет 23 рубля, максимальная – 30 рублей.

«Ситуация с наличием в продаже медицинских масок постепенно начала выправляться: количество субъектов, где ФАС России фиксировала отсутствие медицинских масок в продаже, начинает сокращаться. В частности, этому способствовало наращивание объёмов производства медицинских масок внутри страны, а также поставки продукции из-за рубежа.

Цены на импортируемые медицинские маски и материалы для их производства напрямую зависят от изменения курса валют, а также высокого спроса на них и определённого дефицита предложений, вызванных распространением коронавирусной инфекции по всему миру», – сообщает региональное управление ФАС.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек к таким организациям будут применены меры антимонопольного реагирования.