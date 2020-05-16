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сегодня, 13:28 11

Амурские антимонопольщики изучили цены на медицинские маски в Благовещенске

Амурские антимонопольщики изучили цены на медицинские маски в Благовещенске
Фото: pixabay.com

Амурское УФАС России рассказало о ценах на медицинские маски в период распространения COVID-19. По информации ведомства, антимонопольщики фиксируют цены в аптечных организациях и организациях розничной торговли ежедневно включая выходные дни.

По состоянию на 15 мая в Благовещенске минимальная выявленная цена на медицинскую маску составляет 23 рубля, максимальная – 30 рублей.

«Ситуация с наличием в продаже медицинских масок постепенно начала выправляться: количество субъектов, где ФАС России фиксировала отсутствие медицинских масок в продаже, начинает сокращаться. В частности, этому способствовало наращивание объёмов производства медицинских масок внутри страны, а также поставки продукции из-за рубежа.

Цены на импортируемые медицинские маски и материалы для их производства напрямую зависят от изменения курса валют, а также высокого спроса на них и определённого дефицита предложений, вызванных распространением коронавирусной инфекции по всему миру», – сообщает региональное управление ФАС.

В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек к таким организациям будут применены меры антимонопольного реагирования.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    смешно про курс валют в 15% при наценке в 1500%

  • mil

    mil
    7 часов назад

    Ещё Б через год начали изучать!

    За что эта контора деньги получает - за изучение цен. Что с этого толку, цены скачут и плевать на антимоеопольщиков. Разгоните этих бездельников

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    6 часов назад

    "Подпольщики сообщают").

  • Ox

    Ox
    6 часов назад

    Она необходима, чтобы найти оправдание для любого повышения цен. Очень нужная контора.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    5 часов назад

    ага в меге 150

    в магазине кунгуру зейская шевченко 160

    и где они смотрели?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    4 часа назад

    Ценник там наверху маркером написан - 43 рубля за 10 штук (упаковку), куплено в начале кипиша, уже при повышенном курсе доллара в одном из магазинов стройматериалов...

  • Крав Маг

    Крав Маг
    3 часа назад

    Наши амурские антимонопольщики когда кого надо мочить по мелочам так что пыль стоит

    А когда НЕ надо (правда непонять кому)-так они просыпаются хрен знает когда

    Че они там про маски тут пишут

    С Китая завезли маски все киты кому не лень-вон в гостинице Азия прямо на рецепшн написано продаю оптом маски так же как и в ледяном-продает Гоша (Хэ Цзинхай и его охеревшая супруга Света, которая даже не здоровается ни с кем)сра...ь он хотел на антимонопольщиков и вообще законы

    При этом таких китов несколько-и ЛиХуа (Лариса Хуасин) продает и другие киты на ОПС продают-и что им наши антимонопольщики сделают

    Сделали бы контрольный закуп и упороли бы их всех-но видать не хватает навыков или еще чего (может желания)-зачем с китами которые демпингуют разбираться когщда можно аптеки упарывать как попало и по всяким мелочам

    Получается тем, кто официально торгует создают проблемы лишь бы отчитаться

    А тем кто НЕЗАКОННО торгует антимонопольщики ничего сделать не могут

    Хоть бы не позорились публично тут

  • bayan-spam

    bayan-spam
    2 часа назад

    23 рубля это нормально????!!! 3-5 рублей стоила!!! Откат на откате и откатом погоняет

  • full

    full
    1 час назад

    Эстонские специалисты начали за чем то следить.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Крав МагНаши амурские антимонопольщики когда кого надо мочить по мелочам так что пыль стоит

    А когда НЕ надо (правда непонять кому)-так они просыпаются хрен знает когда

    Че они там про маски тут пишут

    С Китая завезли маски все киты кому не лень-вон в гостинице Азия прямо на рецепшн написано продаю оптом маски так же как и в ледяном-продает Гоша (Хэ Цзинхай и его охеревшая супруга Света, которая даже не здоровается ни с кем)сра...ь он хотел на антимонопольщиков и вообще законы

    При этом таких китов несколько-и ЛиХуа (Лариса Хуасин) продает и другие киты на ОПС продают-и что им наши антимонопольщики сделают

    Сделали бы контрольный закуп и упороли бы их всех-но видать не хватает навыков или еще чего (может желания)-зачем с китами которые демпингуют разбираться когщда можно аптеки упарывать как попало и по всяким мелочам

    Получается тем, кто официально торгует создают проблемы лишь бы отчитаться

    А тем кто НЕЗАКОННО торгует антимонопольщики ничего сделать не могут

    Хоть бы не позорились публично тут


    Какие 23 рубля? О Ли Хуа (Ларисе) наглая ложь в её здании Бывший пивзавод ныне закрытая китайская кухня на Первомайской убрали все столы и затарили всё помещение коробками с масками. Цена: 15 рублей.

  • anschutka

    anschutka
    43 минуты назад

    Нафига нужны эти дармоеды-исследователи? Цены и без них все видят.

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