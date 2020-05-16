Качели, каскадные фонтаны и сувенирные лавки: летом в Тынде стартует «Бамовский Арбат»

Фото: администрация Тынды

Администрация Тынды объявила электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории «Бамовский Арбат». Реализовывать проект начнут в текущем году, работы планируют завершить в 2021 году.

На разработку ПСД из федерального бюджета поступило 8 миллионов рублей.

Как сообщало Амур.инфо, в феврале столица БАМа стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. «Бамовский Арбат» был призна одним из лучших проектов благоустройства в России.

Общая стоимость проекта – более ста миллионов рублей. 70 миллионов столица БАМа получит из федерального бюджета благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений, еще 20 миллионов рублей перечислит областной бюджет, 1,1 миллиона – местная казна и 30 миллионов составят частные инвестиции.

«Бамовский арбат» будет разделён на несколько зон. Первая зона – зелёный сквер, где установят памятник строителям Байкало-Амурской магистрали. В этой же зоне отведут место для выгула собак. Вторая зона – торговая улица, на которой разместят заведения общепита и сувенирные лавки. Здесь же сделают пандусы для маломобильных горожан и установят каскадные фонтаны. Третья зона – «белый бульвар» – будет состоять из игровых площадок и зоны для воркаута. Четвёртая зона – «нескучный сквер», где установят многофункциональный павильон с качелями и навес с выставочными пространствами.

Проект, представленный на Всероссийский конкурс от Тынды, помогли разработать специалисты московского архитектурного бюро «8 линий». Они прибыли в Тынду, чтобы увидеть территорию, подлежащую благоустройству, и узнать мнение горожан.

В 2020 году из 300 заявок от малых городов с численностью до 100 000 человек включительно, победителями стали 80 проектов. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса в Тюмени Минстрой России отметил значительный вклад в победе жителей столицы БАМа, которые приняли активное участие во флешмобе #городаменяютсядлянас, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений стартовал в 2018 году по инициативе президента РФ. Общий призовой фонд ежегодно составляет 5 миллиардов рублей. За 2 года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализовываются в 63 субъектах.

Все финалисты получили на благоустройство скверов, парков, площадей гранты в размере от 30 до 100 миллионов рублей.