В Тынде отопительный сезон продолжат до неопределенного времени

Фото: администрация Тынды

В Тынде по решению мэра отопительный сезон решено продолжить до неопределённого времени. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха не поднимается до 8 градусов тепла.

Как только среднесуточная температура установится на отметке не ниже 8 градусов в течение пяти дней, в дома тындинцев перестанет поступать тепло, информирует пресс-служба администрации Тынды.

В прошлом году тепло отключили 15 мая. Этот отопительный сезон стартовал в Тынде 13 сентября 2019 года.