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сегодня, 13:06 0

В Тынде отопительный сезон продолжат до неопределенного времени

В Тынде отопительный сезон продолжат до неопределенного времени
Фото: администрация Тынды

В Тынде по решению мэра отопительный сезон решено продолжить до неопределённого времени. Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха не поднимается до 8 градусов тепла.

Как только среднесуточная температура установится на отметке не ниже 8 градусов в течение пяти дней, в дома тындинцев перестанет поступать тепло, информирует пресс-служба администрации Тынды.

В прошлом году тепло отключили 15 мая. Этот отопительный сезон стартовал в Тынде 13 сентября 2019 года.

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#ЖКХ #погода #Тында

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