Спасатели-водолазы выехали в Бурейский район на поиски мужчины

Группа спасателей-водолазов областного ПСО выехала в Бурейский район на поиски пропавшего человека. 14 мая несколько амурчан отправилась на отдых с ночевкой в район залива Тушинский на территории Бурейского водохранилища. Один из них исчез.

Об этом сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. По информации ведомства, утром 15 мая один из компании отдыхающих, а именно мужчина 1957 года рождения, пропал. Родные обратились в полицию. Сутки проводились следственные и поисковые мероприятия. В итоге удалось узнать, что лодка, в которой находился амурчанин опрокинулась. В ней пропавший находился без спасательного жилета. На месте будут работать водолазы.

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#происшествия

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Любовь Чуприна