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сегодня, 12:36 8

Жительница Циолковского госпитализирована в Благовещенск с подозрением на COVID-19 (видео)

Жительница Циолковского госпитализирована в Благовещенск с подозрением на COVID-19 (видео)
Фото: gzt-sv.ru

В Циолковском подозревают первый случай заражения COVID-19. Об этом заявил глава города Сергей Левицкий. Он пояснил, что сейчас в космическом городе ожидают результаты анализа на новую коронавирусную инфекцию из областного Центра гигиены и эпидемиологии. Между тем, пробы, которые были взяты в Циолковском, дали положительный результат.

«Чтобы поставить окончательный диагноз, по правилам, пробы отправляются в Центр гигиены и эпидемиологии. Там они окончательно проводят исследования и выносят вердикт. Отправили пробы. Если подтвердится, тогда уже будем говорить, что коронавирус действительно есть. В 16:00 будут готовы результаты анализа. Мы провели сегодня экстренное заседание оперативного штаба, уже приняли решение, но нужно дождаться подтверждения. Если подтвердится, то о решениях штаба я сообщу дополнительно», – пояснил Левицкий.

По его информации, под подозрением находится 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит.

«У нее взяли пробы, подтвердился коронавирус. Сейчас ее с диагнозом двухсторонняя внебольничная пневмония отправили в Благовещенск. На данный момент мы определяем круг контактных, там и ребенок в детский сад ходил, и дальше будем с ними работать», – добавил глава Циолковского.

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#коронавирус #Циолковский

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    8 часов назад

    сглазили

  • амурская алена

    амурская алена
    8 часов назад

    Да что сглазили,пока будет движение людей из региона в другие регионы,будут зараженность расти,а вообще писали,что ковид коснется каждой семьи,но постепенно,или вспышкой,пока не изобретут вакцину и лекарства.Поживем ,увидим,будем надеется на лучшее.

  • роман DV

    роман DV
    8 часов назад

    Ещё и без воды оставили

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    6 часов назад

    роман DVЕщё и без воды оставили


    А как же руки мыть?

  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    SoSeDkA
    роман DVЕщё и без воды оставили


    А как же руки мыть?


    Рогозин приезжал, воду не привозил?

  • тортик53

    тортик53
    4 часа назад

    Говорят сидите дома.... и отключили воду во всем городе....

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Дохвастались......на космодроме и Циолковском нет заражённых. Сглазили....

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Ксенька

    Дохвастались......на космодроме и Циолковском нет заражённых. Сглазили....



    Тетка сгоняла в Хабаровск, привезла заразу, несамоизолировалась, как положено, но - "дохвастались" и "слазили"

    Аха - дурной глаз во всем виноват...

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