Жительница Циолковского госпитализирована в Благовещенск с подозрением на COVID-19 (видео)

В Циолковском подозревают первый случай заражения COVID-19. Об этом заявил глава города Сергей Левицкий. Он пояснил, что сейчас в космическом городе ожидают результаты анализа на новую коронавирусную инфекцию из областного Центра гигиены и эпидемиологии. Между тем, пробы, которые были взяты в Циолковском, дали положительный результат.

«Чтобы поставить окончательный диагноз, по правилам, пробы отправляются в Центр гигиены и эпидемиологии. Там они окончательно проводят исследования и выносят вердикт. Отправили пробы. Если подтвердится, тогда уже будем говорить, что коронавирус действительно есть. В 16:00 будут готовы результаты анализа. Мы провели сегодня экстренное заседание оперативного штаба, уже приняли решение, но нужно дождаться подтверждения. Если подтвердится, то о решениях штаба я сообщу дополнительно», – пояснил Левицкий.

По его информации, под подозрением находится 41-летняя местная жительница. 8 мая она выезжала в Хабаровск. По возвращении в Циолковский женщина не сообщила на горячую линию 112 о том, что выезжала в другой регион. 13 мая амурчанке стало плохо, она обратилась за помощью к медикам. После осмотра на дому врач диагностировал женщине ларингит.

«У нее взяли пробы, подтвердился коронавирус. Сейчас ее с диагнозом двухсторонняя внебольничная пневмония отправили в Благовещенск. На данный момент мы определяем круг контактных, там и ребенок в детский сад ходил, и дальше будем с ними работать», – добавил глава Циолковского.