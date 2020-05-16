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сегодня, 11:56 5

Прием заявок на участие в праздновании Дня города в Благовещенске продлен до 1 июля

Прием заявок на участие в праздновании Дня города в Благовещенске продлен до 1 июля
Фото: управление культуры администрации г.Благовещенска

Городской дом культуры приглашает творческих жителей столицы Приамурья стать частью главного праздника города Благовещенска. Прием заявок продлен до 1 июля.

Фестиваль-конкурс «Стань частью главного праздника города Благовещенска» состоится впервые. Решено принимать заявки сразу на 164-ю и 165-ю годовщины.

К участию приглашаются профессиональные и самодеятельные исполнители, творческие группы и коллективы, музыканты, танцоры, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, а также другие исполнители старше 18 лет.

Конкурсный отбор пройдет в следующих номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное творчество, декоративно-прикладное творчество, а также другие виды творчества. По результатам отбора лучшие участники выступят на творческих площадках в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню России, а художники и мастера декоративно-прикладного творчества смогут принять участие в выставке, посвященной амурской столице.«О своём желании принять участие в фестивале уже заявили творческие коллективы, музыканты, танцоры, художники и мастера декоративно-прикладного искусства нашего города. Мы рады собрать под своим крылом ещё больше творческих людей, любящих свой город и желающих блеснуть своими талантами. Городской дом культуры продлевает приём заявок до 1 июля 2020 года», – отметила директор ГДК Наталья Стулина.

Участие в фестивале-конкурсе бесплатное. Положение о фестивале-конкурсе, форма заявки и подробная информация представлены на сайте городского дома культуры gdkamur.ru и сайте управления культуры администрации Благовещенска культура.благовещенск.рф.

Заявки принимаются в электронном виде по адресу zayavkigdk@mail.ru с пометкой «Стань частью Благовещенска», вопросы можно задать по номеру: +7-968-246-26-54, сообщает пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

Дату окончания приема заявок на фестиваль-конкурс по случаю празднования Дня города Благовещенска меняют уже в третий раз.

О том, как праздновали День города в Благовещенске в прежние годы - в блоге Культпросвет.

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#конкурсы #концерты #коронавирус #культура #праздники

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    9 часов назад

    а когда праздник то будет?

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    9 часов назад

    есть информация про 6 июня, но это не точно

  • Демидыч

    Демидыч
    9 часов назад

    а заявки по первого июля?

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    8 часов назад

    Скорее, в июне речь идет об онлайн-формате

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Сидите дома и будет Вам счастье....

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