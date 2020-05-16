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сегодня, 11:37 1

Более тысячи амурских предпринимателей за месяц обратились на единый номер поддержки бизнеса

Более тысячи амурских предпринимателей за месяц обратились на единый номер поддержки бизнеса
Фото: pixabay.com

В Амурской области с апреля по май за консультациями на единый номер поддержки бизнеса обратилось более 1 тысячи предпринимателей. Служба поддержки была организована по инициативе министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Многоканальный телефон: 8 (4162) 51-11-11 начал работать с 13 апреля. Он объединяет на одной линии специалистов регионального центра «Мой бизнес», Государственной инспекции труда, управлений Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы, а также сотрудников отделения Банка России в Амурской области.

Линия может принимать одновременно до 15 звонков, время соединения с оператором — не более 40 секунд. За первый месяц работы единого номера операторам поступило 1 032 звонка, средняя продолжительность разговора составила около 9,5 минуты, а время соединения с оператором не более 40 секунд.

По информации амурского министерства экономического развития и внешних связей региона, специалисты продолжают принимать звонки на единый номер для предпринимателей. Линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00.

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#бизнес #коронавирус

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    9 часов назад

    интересно сколько жителей приходится на одного предпринимателя в области?

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