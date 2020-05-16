Умерла заслуженная артистка РСФСР родом из Приамурья

Умерла заслуженная артистка РСФСР Альбина Фёдорова. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. Артистке был 81 год. Причины и обстоятельства ее кончины не называются.

«Не стало Альбины Прокопьевны Фёдоровой, замечательно талантливой, блистательной актрисы, чье имя многие годы было неразрывно связано с Псковским театром драмы. 10 мая исполнилось 42 года, как Альбина Прокопьевна вышла на сцену этого легендарного театра, где сыграла множество главных ролей, о которых не каждая актриса может и мечтать... В 28 лет ей уже было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Альбина Прокопьевна была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью», — цитируют Калягина «Известия».

Альбина Фёдорова родилась 1 июня 1938 года в селе Ядрино Архаринского района Амурской области. После окончания в 1956 году Хабаровской краевой культурно-просветительской школы работала в Амурском драматическом театре, Читинском театре драмы (с 1963 по 1973 год), Красноярском драмтеатре (до 1978 года), с 1978 года — актриса Псковского академического театра драмы имени Пушкина. 8 января 1999 года была награждена орденом Почета.