В Тынде 8 человек будут судить за нарушение самоизоляции и масочного режима

В Тынде проверили, как горожане и предприниматели соблюдают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Городские власти в ходе проверки установили факты нарушения масочного режима.

По информации амурского правительства, горожане игнорируют распоряжение губернатора и не надевают индивидуальные средства защиты в объектах торговли. Также обнаружены места скопления подростков. Не соблюдается «социальная дистанция», не у всех в наличии имеются маски.

В этот раз амурчанам даны предупреждения без составления протоколов. А также в очередной раз проведены профилактические беседы о соблюдении санитарных правил.

В период с 28 марта по 7 мая специалистами сектора по торговле и защиты прав потребителей администрации города Тынды и управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах совместно с сотрудниками полиции проведено около пятисот проверок объектов потребительского рынка: продовольственных и непродовольственных магазинов, учреждений общественного питания, бытовых и финансовых услуг.

Всего выявлено 29 нарушений. Больше всего нарушений по несоблюдению осуществления торговой деятельности в период запрета и несоблюдение санитарных норм.

Сотрудниками МО МВД «Тындинский» составлено восемь административных протоколов. Шесть из них – за нарушение самоизоляции и два – за нарушение масочного режима. Все материалы направлены в суд.

По одному из протоколов уже вынесено судебное решение в виде предупреждения в отношении тындинского индивидуального предпринимателя. Остальные материалы находятся на рассмотрении.