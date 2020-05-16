Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:28 5

В Тынде 8 человек будут судить за нарушение самоизоляции и масочного режима

В Тынде 8 человек будут судить за нарушение самоизоляции и масочного режима
Фото: pixabay.com

В Тынде проверили, как горожане и предприниматели соблюдают меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Городские власти в ходе проверки установили факты нарушения масочного режима.

По информации амурского правительства, горожане игнорируют распоряжение губернатора и не надевают индивидуальные средства защиты в объектах торговли. Также обнаружены места скопления подростков. Не соблюдается «социальная дистанция», не у всех в наличии имеются маски.

В этот раз амурчанам даны предупреждения без составления протоколов. А также в очередной раз проведены профилактические беседы о соблюдении санитарных правил.

В период с 28 марта по 7 мая специалистами сектора по торговле и защиты прав потребителей администрации города Тынды и управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах совместно с сотрудниками полиции проведено около пятисот проверок объектов потребительского рынка: продовольственных и непродовольственных магазинов, учреждений общественного питания, бытовых и финансовых услуг.

Всего выявлено 29 нарушений. Больше всего нарушений по несоблюдению осуществления торговой деятельности в период запрета и несоблюдение санитарных норм.

Сотрудниками МО МВД «Тындинский» составлено восемь административных протоколов. Шесть из них – за нарушение самоизоляции и два – за нарушение масочного режима. Все материалы направлены в суд.

По одному из протоколов уже вынесено судебное решение в виде предупреждения в отношении тындинского индивидуального предпринимателя. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

Просмотров всего: 1743

#коронавирус #Тында

распечатать


Общество 1

Шахматы-онлайн, зарядка с чемпионом: первая смена в лагерях Приамурья пройдет дистанционно
Коронавирус 1

В городе, ближайшем к космодрому Восточный, подтвержден случай коронавируса
Коронавирус 1

В Москве с 15 мая началось бесплатное массовое тестирование на коронавирус

Коронавирус

COVID-19: в Амурской области 8 новых случаев
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Демидыч

    Демидыч
    10 часов назад

    в этой стране читаешь про одни штрафы-полицейское государство

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Мне одному кажется, что в стране нарушаются права человека?

  • Инфинити78

    Инфинити78
    6 часов назад

    Нельзя нарушить то, чего нет.

  • Вета007

    Вета007
    4 часа назад

    Инфинити78Нельзя нарушить то, чего нет.


    Плюсую

  • OT

    OT
    4 часа назад

    Человек неявляется зараженным и судить за только за отсутствие платной маски и за насильственную самоизоляцию конечно это бесправие и судить надо за бесправие.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь