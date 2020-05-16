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сегодня, 10:14 8

В Приамурье определили лидера среди городов по темпам социально-экономического развития

В Приамурье определили лидера среди городов по темпам социально-экономического развития

Определены лучшие муниципалитеты Приамурья по темпам социально-экономического развития за 2019 год. Среди них оказались город Свободный, а также Ромненский, Мазановский, Тамбовский, Белогорский и Свободненский районы. Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления за прошлый год озвучили в правительстве региона.

«Оценка муниципалитетов проводится по ключевым блокам социально-экономического развития. Учитываются темпы роста таких показателей, как инвестиции в основной капитал, рост численности работников предприятий, рост налоговых доходов, прирост численности населения, уровень безработицы и заработной платы, темпы строительства и производства сельскохозяйственной продукции. В общей сложности мониторинг включает в себя 34 таких показателя», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

На лидирующие позиции в рейтинге значительное влияние оказали экономические показатели. Например, за прошлый год в Свободном более чем на 40 % увеличилось число рабочих мест на организациях, не являющихся субъектами МСП, а объем оказанных услуг и отгруженных товаров собственного производства в Свободненском районе увеличился в 9 раз. В Белогорском районе на 60 % увеличились инвестиции в основной капитал.

По итогам прошлого года все органы местного самоуправления приросли доходами. Значительного увеличения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета смогла достигнуть администрация Ромненского района. Этот показатель в муниципалитете увеличен более чем на 60 %.

Мазановский район, по информации пресс-службы правительства, стал лидером по увеличению темпов ввода в эксплуатацию жилых домов. В прошлом году жилых помещений здесь стало больше в 5 раз.

Вместе с тем мониторинг показал проблемные территории, темпы развития на которых за прошлый год показали отрицательную динамику. В ближайшее время отстающим администрациям предстоит сделать детальный анализ причин снижения отдельных показателей и более тесное взаимодействие с правительством региона для выравнивания ситуации в лучшую сторону.

«Показатели регионального мониторинга напрямую определяют положение региона в аналогичном всероссийском рейтинге субъектов. На сегодняшний день Приамурье занимает в нем 39 место, что позволило получить дополнительное финансирование из областного бюджета в размере почти 700 миллионов рублей на социальные нужны. Федеральный рейтинг обновят уже в конце мая и у региона есть потенциал для того, чтобы занять в нем более высокие места», –отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

По результатам комплексной оценки социально-экономических показателей за 2018 год, победителями среди муниципальных образований стали Благовещенский, Свободненский, Ромненский, Завитинский районы, а также город Свободный.

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#Свободный

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 часов назад

    Развития нет...Министр Люда занимается какой то ахинеей.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    10 часов назад

    Сидят пенсионеры теперь без горячей воды до сентября-октября и гордятся социально-экономическими показателями родного города.

  • Демидыч

    Демидыч
    10 часов назад

    Благовещенск на самом дне-и не удивительно с таким мэром

  • амурская алена

    амурская алена
    10 часов назад

    Ромненский,Завитинский районы всегда были в отстающих,и такой рывок,чем же они отличились?

  • lev4ik

    lev4ik
    6 часов назад

    Алена,они и сейчас,пардон,в заднице,это же рейтинг не уровня жизни,а темпов роста.

    К примеру,взять какого- нибудь немецкого бюргера,у которого дом,машина,работа,счёт в банке,и Ваньку из Задрищенска,у которого ни хрена нет,кроме ипотеки.И вот случается чудо: каждый из них находит банкноту в сотню евро.Как думаете,кто из них вышел вперед по темпам роста благосостояния в этом месяце?

  • dance

    dance
    5 часов назад

    амурская аленаРомненский,Завитинский районы всегда были в отстающих,и такой рывок,чем же они отличились?


    Например, в предыдущем отчетном периоде не было построено ни одного квадратного метра жилья, а в оцениваемом периоде построили какое-то количество. Вот и рост. От ноля же считают. Это как рост доходов от 0 рублей сразу на +300%.

  • Undertaker

    Undertaker
    5 часов назад

    А сколько квадратных метров снесено, разрушено, обветшало, учитывается в данных сказаниях?

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Интересно почему в лидеры социально-экономического развития из Приамурья (Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область) попали лишь населённые пункты АО? Неужели в двух других регионах Приамурья так всё запущено?

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