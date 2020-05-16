В Приамурье определили лидера среди городов по темпам социально-экономического развития

Определены лучшие муниципалитеты Приамурья по темпам социально-экономического развития за 2019 год. Среди них оказались город Свободный, а также Ромненский, Мазановский, Тамбовский, Белогорский и Свободненский районы. Итоги оценки деятельности органов местного самоуправления за прошлый год озвучили в правительстве региона.

«Оценка муниципалитетов проводится по ключевым блокам социально-экономического развития. Учитываются темпы роста таких показателей, как инвестиции в основной капитал, рост численности работников предприятий, рост налоговых доходов, прирост численности населения, уровень безработицы и заработной платы, темпы строительства и производства сельскохозяйственной продукции. В общей сложности мониторинг включает в себя 34 таких показателя», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

На лидирующие позиции в рейтинге значительное влияние оказали экономические показатели. Например, за прошлый год в Свободном более чем на 40 % увеличилось число рабочих мест на организациях, не являющихся субъектами МСП, а объем оказанных услуг и отгруженных товаров собственного производства в Свободненском районе увеличился в 9 раз. В Белогорском районе на 60 % увеличились инвестиции в основной капитал.

По итогам прошлого года все органы местного самоуправления приросли доходами. Значительного увеличения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета смогла достигнуть администрация Ромненского района. Этот показатель в муниципалитете увеличен более чем на 60 %.

Мазановский район, по информации пресс-службы правительства, стал лидером по увеличению темпов ввода в эксплуатацию жилых домов. В прошлом году жилых помещений здесь стало больше в 5 раз.

Вместе с тем мониторинг показал проблемные территории, темпы развития на которых за прошлый год показали отрицательную динамику. В ближайшее время отстающим администрациям предстоит сделать детальный анализ причин снижения отдельных показателей и более тесное взаимодействие с правительством региона для выравнивания ситуации в лучшую сторону.

«Показатели регионального мониторинга напрямую определяют положение региона в аналогичном всероссийском рейтинге субъектов. На сегодняшний день Приамурье занимает в нем 39 место, что позволило получить дополнительное финансирование из областного бюджета в размере почти 700 миллионов рублей на социальные нужны. Федеральный рейтинг обновят уже в конце мая и у региона есть потенциал для того, чтобы занять в нем более высокие места», –отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

По результатам комплексной оценки социально-экономических показателей за 2018 год, победителями среди муниципальных образований стали Благовещенский, Свободненский, Ромненский, Завитинский районы, а также город Свободный.